Amici 17 – Decima puntata del 10 febbraio 2018 Sephora nuova allieva | eliminata Claudia

Amici 2018 - decima puntata di sabato 10 febbraio : la nuova allieva Sephora elimina Claudia : Sephora - Amici 2018 Nel sabato di Sanremo, non si fermano gli speciali di Amici 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2018: la diretta minuto per minuto del decimo speciale di sabato 10 febbraio 14.12: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra in studio e dà il via alla puntata. Si parte dalla ...

