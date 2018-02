Almeno 18 persone sono morte per l’incidente di un pullman a Hong Kong

Nell’ultimo anno in Colombia sono state uccise Almeno 40 persone legate alle FARC : Dalla firma dell’accordo di pace tra le FARC e il governo Colombiano, alla fine del 2016, in Colombia sono state uccise 40 persone legate alle FARC, sia ex combattenti che loro familiari. I dati sono stati diffusi dal vicepresidente Colombiano The post Nell’ultimo anno in Colombia sono state uccise almeno 40 persone legate alle FARC appeared first on Il Post.

Terremoto Taiwan - le vittime sono Almeno 4. Si cercano 140 persone - : Soccorritori al lavoro per cercare di estrarre chi sarebbe rimasto intrappolato in un albergo crollato. Oltre 200 i feriti

Terremoto - tremenda scossa a Taiwan : crolla un hotel - Almeno 2 morti e 100 feriti. "Persone intrappolate" Video : ?È di almeno due morti e oltre 100 feriti il bilancio provvisorio del Terremoto, di magnitudo 6, che ha colpito la parte orientale dell'isola di Taiwan. #Taiwan : Multi...

TAIWAN - TERREMOTO : CROLLA UN ALBERGO/ Ultime notizie video - scossa M 6.4 : Almeno 30 persone intrappolate : TAIWAN, CROLLA un ALBERGO per il TERREMOTO magnitudo 6.4: Ultime notizie, la scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei. almeno 30 persone sono rimaste intrappolate al suo interno.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:57:00 GMT)

C’è stato un nuovo naufragio al largo della Libia - si teme che siano morte Almeno 90 persone : Questa mattina c’è stato un nuovo naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo della Libia: l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (che è legata all’ONU) ha detto che secondo le prime testimonianze ci sono almeno 90 morti. Le persone a bordo The post C’è stato un nuovo naufragio al largo della Libia, si teme che siano morte almeno 90 persone appeared first on Il Post.

Ricerca : Almeno 86 persone trattate con l’editing genetico : Le “forbici genetiche” Crispr impiegate per il ‘taglia e incolla‘ del Dna sono state usate ripetutamente in Cina su pazienti con Hiv, leucemia e vari tipi di tumore: stando a quanto riferisce il Wall Street Journal, dal 2015 almeno 86 persone sono state trattate in Cina con la Crispr, una tecnica usata per la prima volta su cellule di un paziente con Hiv in Usa nel 2009 e di nuovo per modificare le cellule direttamente ...

Terrore nel Casertano : militante Forza Nuova uccide la moglie e spara dal balcone - colpite Almeno cinque persone : Inviata a Bellona sparatoria tra Vitulazio e Bellona, nel Casertano, dove un uomo, Davide Mango, classe 1970, ha ucciso la moglie, s'è barricato in casa e ha esploso almeno quindici...

Almeno 5 persone sono morte durante delle proteste antigovernative nella Repubblica Democratica del Congo : Almeno cinque persone sono morte durante una serie di proteste antigovernative nella Repubblica Democratica del Congo, nelle quali i manifestanti si sono scontrati con la polizia. Le proteste, non autorizzate, erano state organizzate nella capitale Kinshasa, a Kisangani e a Bukavu The post Almeno 5 persone sono morte durante delle proteste antigovernative nella Repubblica Democratica del Congo appeared first on Il Post.

Esplode palazzina Anversa - Almeno 10 persone coinvolte : Un'esplosione ha provocato il crollo di una palazzina ad Anversa. Potrebbero esserci da 10 a 20 persone coinvolte, non è ancora chiare se morte o ferite. I soccorritori hanno estratto vive tre persone ...