Al via manifestazione antirazzista | decine di migliaia a Macerata

Bari - inviata Rai ferita dopo manifestazione di Libera con Don Ciotti : è al pronto soccorso : Mariagrazia Mazzola è stata ferita mentre lavorava a un servizio sulla criminalità barese. Michele Laforgia (LeU): "E' gravissimo, Bari come Ostia: la città...

Pavia - antifascisti protestano contro manifestazione di Forza Nuova : scontri e cariche della polizia : La contromanifestazione antifascista, in risposta a quella organizzata da un gruppo di Forza Nuova in memoria delle foibe, in centro a Pavia, si è conclusa con violenti scontri tra polizia e manifestanti. Ogni accesso di Piazza Italia, luogo dove ha avuto scena la manifestazione di Forza Nuova, autorizzata dalla questura, è stata blindato dalle forze dell’ordine per evitare che i due gruppi venissero a contatto. Contatto che si è ...

Verona - Comune : “via slogan #sposachivuoi” nello stand della manifestazione per gli sposi : Per molti Giulietta e Romeo si stanno rivoltando nelle loro tombe perché “Verona ha tradito la sua missione di città dell’amore”. Uno slogan, #sposachivuoi, proposto in uno stand dagli organizzatori della manifestazione “Verona sposi” in programma lo scorso weekend all’ex Arsenale della città veneta ha scatenato una polemica nella città scaligera con accuse di discriminazioni nei confronti delle coppie gay da parte ...

Al via manifestazione interesse per piattaforma I.TER Campania : Napoli , 9 gen. (askanews) E' stata pubblicato, nell'apposita sezione 'bandi e gare' del portale della Regione Campania, una manifestazione di interesse rivolta agli Enti territoriali per la ...

In via Adriatica torna la manifestazione "Giocattoli in Movimento" : Il tutto senza dimenticare il rispetto per l'ambiente, educando all'economia circolare. Vi aspettiamo a Termoli, venerdì 5 gennaio, alle ore 16:30 in via Adriatica.

Como - al via manifestazione antifascista : presenti Renzi - Martina - Camusso : manifestazione antifascista, organizzata dal Pd, 'E questo il fiore', promossa dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione 'Como senza frontiere', a favore dell'accoglienza dei migranti

Ostuni. Torna Zucchero & Cannella - la manifestazione che dà il via alle festività natalizie della Città bianca : Domenica 10 dicembre, oltre agli spettacoli musicali e di arte di strada, si terrà nel pomeriggio il laboratorio teatrale 'Spupazzando', sempre dedicato ai piccoli, che coniuga manualità, gioco e ...

Al via il Maker Faire a Roma. Trenitalia vettore ufficiale della manifestazione : (Teleborsa) - Prende il via oggi alla Fiera di Roma il Maker Faire, l'evento promosso dalla Camera di Commercio capitolina e organizzato dalla sua Azienda Speciale Innova Camera che celebra la cultura ...