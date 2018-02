Al Bano e Romina power Loredana Lecciso conferma la crisi e attacca la rivale ma

L'amica di Al Bano : "Ecco perché è tornata Romina" : La presunta reunion tra Romina Power e Al Bano si arricchisce di retroscena e di qualche retroscena. Questa volta a parlare e a svelare un lato inedito della separazione tra il cantante e Loredana ...

Loredana Lecciso/ L'amica di Al Bano : “Romina Power rivuole il suo posto - ma lui...” (Pomeriggio 5) : Loredana Lecciso, la crisi con Al Bano a Pomeriggio 5. “Romina Power rivuole il suo posto, ma lui...”, ha dichiarato intanto un'amica del cantante pugliese. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 17:31:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa : “Fabrizio Frizzi? Ho avuto paura. Non faccio come Romina Power che dice di amare ancora Al Bano” : Rita Dalla Chiesa è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 10 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin. Rita Dalla Chiesa parla dell’ex compagno Fabrizio Frizzi La conduttrice parla dell’ischemia che ha colpito il 23 ottobre il suo ex compagno Fabrizio Frizzi: “Auguro a Fabrizio di continuare […] L'articolo Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi? Ho avuto paura. Non faccio come Romina ...

Ritorno di fiamma per Al Bano e Romina? Video : Al Bano Carrisi apre ad un Ritorno di fiamma con la sua ex moglie #romina power. Se questa fosse una telenovela si potrebbe benissimo chiamare 'io tu e lei., ma purtroppo non è una fiction, parliamo di pura realta'. La storia più chiacchierata d’Italia da un mese a questa parte, ha delle importanti novita'. Anche se ormai è davvero stufo di tutto il gossip che gli gira intorno e vorrebbe parlare solo della sua carriera artistica, il cantante ...

Al Bano e Loredana - l'ultima provocazione di Romina Power : insieme nelle immagini di famiglia con la scritta 'Amore' : Romina Power torna alla carica: un nuovo post sui social network potrebbe esser scambiato per una nuova provocazione e una dichiarazione d'amore ad Al Bano. Una nuova ingerenza nel rapporto tra il ...

Loredana Lecciso conferma la crisi/ Al Bano? "Potrebbe sposarla!" - la nuova provocazione di Romina : Loredana Lecciso conferma la crisi con Al Bano Carrisi, ecco le sue parole tra le pagine del settimanale DiPiù e il gesto social di Romina Power che ha sconvolto i fan.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Romina Power torna alla carica con AlBano? Ecco l'ennesima dichiarazione d'amore Video : Romina Power [Video] non finisce mai di stupire e dopo le varie provocazioni sui social fatte le settimane scorse, la cantante ha deciso di fare anche se non in modo esplicito, una nuova dichiarazione d'amore all'ex marito Al Bano. Ma in che modo? Nel paragrafi successivi troverete tutti i particolari ed altre informazioni riguardanti la statunitense e il cantautore di Cellino San Marco. La cantante statunitense pubblica su Instagram una nuova ...

Loredana Lecciso su DiPiù lancia una frecciatina a Romina : la crisi con AlBano continua : Loredana Lecciso cosa ha detto a DiPiù: le dichiarazioni al settimanale Dopo l’ospitata a Domenica Live da Barbara d’Urso, Loredana Lecciso ha rilasciato nuove dichiarazioni al settimanale DiPiù, in edicola da sabato 3 febbraio. Alcuni stralci dell’intervista sono stati letti in anteprima a Pomeriggio 5, che sta seguendo con grande interesse la crisi tra Albano […] L'articolo Loredana Lecciso su DiPiù lancia una ...

Gossip AlBano - Lecciso e Romina : cosa succederà tra di loro? Video : Ultime di #Gossip su Albano, Lecciso e Romina: non abbiamo ancora nessun comunicato ufficiale riguardante la 'soap opera' tra i due, lei è stata ospite nella ben nota trasmissione di Barbara D’Urso e ha solo dichiarato di esserci rimasta male per tante cose viste e dette dall’ex moglie del cantante, Romina Power, nei suoi confronti. Ma, dopo le tante domande a cui la coppia più chiacchierata d'Italia almeno per il momento è stata sottoposta, ...

Al Bano su Ylenia - la figlia scomparsa : "Romina è convinta che sia da qualche parte" : "E' stato lacerante". Così Al Bano Carrisi ricorda il periodo più difficile della sua vita, quello legato alla scomparsa...