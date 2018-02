AIGAE | domani riapre la strada per Forca di Presta | tornano le escursioni dopo il

meteoweb.eu

(Di sabato 10 febbraio 2018) Riaperta laperdi18 mesi. Rilela primail terremoto 2016. Per la prima volta dal terremoto del 2016 escursione adi18 mesi è stata riaperta laperdi(chiusa causa terremoto) stupendo valico appenninico ai piedi del Vettore e con affacci spettacolari sulla Piana di Castelluccio. L’11 Febbraio sarà una data storica perché registrerà il ritorno delle. Una notizia estremamente importante per tutto il comparto del Turismo Ambientale. Le Guide Ambientalistichefesteggeranno subito con una bellissima passeggiata lungo i sentieri di questo bellissimo valico ai piedi del Monte Vettore. L’11 Febbraio il ritorno adisui Monti Sibillini ad Arquata del Tronto.inaugurazione Parco Nazionale del Matese anche con guidein Campania ed in ...