Acido sul viso per vendetta | arrestato 58enne

Lucia Annibali rimprovera Travaglio : Sull'Acido non si scherza : Marco Travaglio è stato rimbrottato pubblicamente dall'avvocato Lucia Annibali per una espressione poco felice sulla legislatura da "sciogliere nell'acido".Stamattina infatti il direttore del Fatto Quotidiano ha lanciato sui social network l'editoriale di oggi, accompagnandolo come di consueto con un commento dal tono assai tagliente: "La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido) ...