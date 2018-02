A scuola le femmine battono i maschi

Blastingnews

(Di sabato 10 febbraio 2018) Una ricerca pubblicata sulla rivista "Intelligence" dimostrerebbe come, analizzando i risultati scolastici di 1 milione e mezzo di studenti di 74 Paesi, le ragazze ottengono voti migliori dei ragazzi. Lo studio si basa su un procedimento detto "meta-analisi delle valutazioni", creato dal PISA, un programma internazionale per la valutazione degli studenti. Le migliori prestazioni arrivano al 70%, qualsiasi sia la nazione di appartenenza ed il livello di uguaglianza tra i generi raggiunto. Il distacco italiano si aggira sull'11%, vicino alla media mondiale. Sono pochissimi gli Stati in cui i ragazzi prevalgono, addirittura solo 3: Colombia, Costa Rica e l' Himachal Pradesh indiano, mentre in un ristretto gruppo di Stati economicamente sviluppati si riscontrano prestazioni paritetiche. Bisogna anche tener conto che la popolazione studentesca mondiale vede in alcuni casi la netta prevalenza ...