A Sanchez | allo United per vincere tutto

Premier - Henry intervista Sanchez : 'Allo United perché è il club più forte in Premier' : Il passaggio di Alexis Sanchez al Manchester United è stato uno dei colpi più importanti del mercato di gennaio. intervistato in esclusiva da Thierry Henry per Sky Sports News ha raccontato per la ...

FA Cup - Manchester Utd avanti facile : 4-0 allo Yeovil Town - Sanchez assist : Il Manchester United si qualifica per gli ottavi della FA Cup, ma la notizia della serata è un'altra. È infatti Sanchez a prendersi il palcoscenico del piccolo Huish Park dove i Red Devils s'impongono ...

Sanchez ha saltato un controllo antidoping nel passaggio allo United : Sanchez ha saltato un controllo antidoping nel passaggio allo United Alexis Sanchez ha da poco concluso il suo trasferimento al Manchester United ed ecco che subito scoppia una grana, proprio legata alle ore nelle quali veniva finalizzato il suo passaggio dall’Arsenal ai Red Devils. Lunedì è stato il giorno dell’ufficialità e proprio lunedì mattina al […] L'articolo Sanchez ha saltato un controllo antidoping nel passaggio allo ...

Mercato : la Roma cede Dzeko al Chelsea - Sanchez ufficiale allo United : Quello di Balotelli è un profilo che non occorre alla Juventus' conferma a Premium Sport, quindi sul laziale De Vrij, aggiunge: 'Anche lui non è un nostro obiettivo. Per Emre Can invece l'interesse è ...

Mkhitaryan dice sì all'Arsenal - Sanchez allo united : Il centrocampista armeno del Manchester united Henrikh Mkhitaryan ha accettato la proposta di trasferirsi all'Arsenal, aprendo la strada allo scambio con il cileno Alexis Sanchez, molto attesa da Jose ...

Arsenal - Wenger : 'Sanchez entro 24 ore allo United' : Manca ormai solo l'ufficializzazione per il passaggio di Alexis Sanchez al Manchester United dopo che anche Arsene Wenger ha ammesso che il trasferimento del cileno si concretizzerà nelle prossime 24 ...

Calciomercato - Sanchez a un passo dallo United. Walcott all'Everton : Il trasferimento di Alexis Sanchez al Manchester United 'è imminente'. Lo scrive il Daily Mail nella versione online, aggiungendo che l'attaccante cileno dell'Arsenal (in scadenza di contratto nel ...

Raiola : 'Sanchez allo United se Mkhitaryan all'Arsenal' : Il trasferimento di Alexis Sanchez dall'Arsenal al Manchester United dipende da Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno non rientra nei piani di José Mourinho che vorrebbe invece utilizzarlo come ...

Alexis Sanchez si avvicina allo United - Mourinho conferma : “sono fiducioso” : Il Manchester United sembra aver scavalcato i ‘cugini’ del City nella corsa al grande obiettivo di mercato, il 29enne attaccante cileno dell’Arsenal Alexis Sanchez. A ribadire l’interesse dei Red Devils per l’ex Udinese e’ lo stesso Jose’ Mourinho che, dopo la vittoria di ieri per 3-0 sullo Stoke City, si e’ detto certo che il suo club ha le carte in regola per mettere a segno il colpaccio. ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - Sanchez ad un passo dallo ... : E' l'ultima Coppa del Mondo che potrebbe giocare, vuole avere continuità e penso che è normale cambiare squadra". 16.28 PALERMO Per Tuttomercatoweb i siciliani avrebbero contattato per la prima volta ...

