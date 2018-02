A Rio è tempo di carnevale

“Il mio tempo è scaduto”. Il dramma di Renato Zero - propRio nei giorni di Sanremo. Le parole dell’amatissimo cantautore - malinconico come non lo avevamo davvero mai visto prima. La reazione dei fan - toccati da quelle frasi inequivocabili : Una speranza che, nonostante le voci contrarie già a rincorrersi da mesi, i fan continuavano a coltivare. Fino alla smentita ufficiale che ha messo fine alle voci di una possibile apparizione al Festival di Sanremo 2018 del mitico Renato Zero, come sempre attesissimo dai fan e che però ha deciso di dare il definitivo forfait alla kermesse musicale più seguita, amata e discussa del Bel Paese. come da prassi di questi tempi, ...

Non intendo perdere ulteRiore tempo a rispondere a illazioni ed offese - Magazine Pragma : Non intendo perdere ulteriore tempo a rispondere a illazioni ed offese Comunicato sulla pagina ufficiale dell'Atl Catania, la societa' fa sapere che non tollerera' piu' offese ai dirigenti . Il Clima ...

Fabio Fazio - rivolta in Rai contro Che tempo che fa : addio ai suoi diktat - arriva la concorrenza di Concita De GregoRio : Per la De Gregorio sono in arrivo otto puntate con l'intento di raccontare la vita politica nelle città. Fazio è avvisato...

Roma : TVATT - Teorie Violente ApRioristiche Temporali e Territoriali : In 4 anni di attività ha prodotto diversi spettacoli, partecipato a importanti festival e ha curato l'organizzazione di rassegne e altre iniziative. Dal 2012 è partner del progetto CUL , Corviale ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 6 Febbraio 2018 (ultimi terremoti - oraRio) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 Febbraio 2018 (ultimi terremoti - oraRio) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 4 Febbraio 2018 (ultimi terremoti - oraRio) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

LUCA ZINGARETTI/ Pronto al ritorno del CommissaRio Montalbano (Che tempo che fa) : Tra poco più di una settimana, su Rai 1 tornerà Il Commissario Montalbano. LUCA ZINGARETTI ne parlerà oggi, come ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:33:00 GMT)

Maltempo Toscana : domani possibili gelate in territoRio fiorentino : Allerta meteo arancione in provincia di Firenze per rischio ghiaccio: l’avviso è valido dalla mezzanotte alle 10 di domani, domenica 4 febbraio. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono attesi fenomeni di gelate diffuse sull’intero territorio della città metropolitana. “Nelle prossime ore ancora possibili deboli nevicate intermittenti sulle zone appenniniche e in particolare ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 3 Febbraio 2018 (ultimi terremoti - oraRio) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 2 Febbraio 2018 (ultimi terremoti - oraRio) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

CampionaRio di britannici contemporanei : Negli ultimi sette anni Niall McDiarmid ha fotografato più di 2mila persone in duecento città del Regno Unito, da Londra alle Highlands scozzesi The post Campionario di britannici contemporanei appeared first on Il Post.

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 1 Febbraio 2018 (ultimi terremoti - oraRio) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 31 Gennaio 2018 (ultimi terremoti - oraRio) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...