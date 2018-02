A Macerata 50 mila persone in piazza contro il razzismo

Macerata - via al corteo antirazzista. Migliaia in piazza : “Siamo in 15mila”. Gino Strada : “Italiani migliori dei partiti assenti” : Davanti cittadini e associazioni di Macerata, dietro tutti gli altri. Migliaia di persone. “Siamo in 15mila”, dicono gli organizzatori. Tutte in marcia per il corteo antirazzista organizzato dopo il raid xenofobo di Luca Traini, nel quale sono rimasti feriti 6 migranti. E’ partita poco dopo le 15.30 la manifestazione organizzata da movimenti e centri sociali di tutta Italia che si sono radunati nei giardini Diaz. In ...

Macerata - PAMELA MASTROPIETRO/ Ultime notizie : bloccato nigeriano a Milano per omicidio - un altro interrogato : PAMELA Mastroprietro: seconda autopsia non chiarisce i dubbi degli inquirenti. "Colpita alla testa e accoltellata al fegato". Fermato un altro nigeriano in fuga a Milano: coinvolto?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 19:30:00 GMT)

Macerata - nigeriano bloccato a Milano e un altro sotto torchio. Sarebbero coinvolti nella morte di Pamela : Milano - Un nigeriano di 27 anni è stato bloccato dai Carabinieri di Milano nella Stazione Centrale perché sospettato di un coinvolgimento nell'omicidio di Pamela Mastropietro, la ragazza romana di 18 ...

Morte Pamela - uomo interrogato a Milano Macerata - ok a corteo antifascista sabato : Il giovane, di nazionalità nigeriana, è sospettato di un coinvolgimento nell’omicidio della ragazza di 18 anni di Macerata, il cui cadavere è stato trovato in due trolley. Un suo connazionale sotto interrogatorio a Macerata. Non sono stati emessi fermi

