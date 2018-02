A due passi da Torino si produce una delle migliori cannabis al mondo

wired

(Di sabato 10 febbraio 2018) (Foto: Christopher Furlong/Getty Images) L’ultimo caso in ordine di tempo è scoppiato lo scorso agosto, quando a Caselle, nel torinese, un uomo è stato arrestato, dopo che i carabinieri avevano trovato a casa sua 136 (presunte) piante di marijuana. Peccato che, spiegarono i suoi avvocati, quella fosse canapa coltivata per scopi industriali, i cui semi erano stati “acquistati regolarmente da AssoCanapa, sigla dell’associazione denominata Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura in Italia“. Una situazione simile si è verificata decine di volte nella storia dell’organizzazione, costituita tra il gennaio e il febbraio di venti anni fa. Da allora i suoi volontari hanno girato tutta l’Italia per difendere soci e clienti accusati di essere degli spacciatori, per via della somiglianza tra le loro piante e le “cugine” ad alto tasso di Thc. Fanno parte dello stesso genere, la ...