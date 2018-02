10 02 2018 - Nasce Acli Terra | associazione a sostegno degli agricoltori

Sanremo 2018 : nasce Casa SIAE Area Sanremo per ospitare i protagonisti della musica italiana : Casa SIAE Area Sanremo , luogo in cui autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontreranno per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica, ospiterà ...

F1 2018 - Nick Chester ci spiega come nasce una vettura di Formula 1 : L'autore SimoneNencioni - Classe 1997, fin da piccolo guardavo la Formula 1 e crescendo mi sono sempre più appassionato a questo sport iniziando a ...

Tendenze accessori 2018 : nasce Pininfarina Segno - esclusiva collezione stationery : e di Napkin Forever "Il mondo che andremo a sviluppare insieme parlerà la lingua dell'estro e dell'innovazione" . "Pininfarina Segno ci permetterà di dare piena espressione al nostro brand nel ...

Mondiali 2018 - nasce il progetto 'RMC Sport Network' in sinergia con TMW Radio : La nuova emittente, che rileva TMW Radio , che trasmetteva finora solo in streaming, , occuperà le frequenze di 'RMC 2', l'emittente ricevibile in FM in alcune città italiane e nata come spin o di ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : si inizia a fare sul serio. Honda ancora moto da battere? Ducati a caccia di conferme - Yamaha vuole rinascere : La motoGP conclude le vacanze e torna sui banchi di scuola. No, non stiamo parlando di studenti che riprendono le lezioni dopo l’estate. In questo caso parliamo, ovviamente, dei piloti della classe regina che, dopo due mesi di break assoluto, sono pronti ad affrontare i primi tre giorni di Test pre-stagionali in vista della stagione 2018. Questa prima sessione si disputerà, dal 28 al 30 gennaio, sul tracciato malese di Sepang, classico ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni 25 Gennaio 2018 e commento seconda puntata : nasce qualcosa tra Sofia e Seba? : Don Matteo 11: Anticipazioni 25 Gennaio e commento della seconda puntata. Oltre all'amicizia, nascerà altro tra Sofia e Seba? Il legame tra il piccolo Cosimo e il Maresciallo Cecchini.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 05:58:00 GMT)

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 14a giornata. Doppia doppia Polonara - Fontecchio rinasce a Cremona - Della Valle e Gentile top scorer sconfitti : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani Della 14a giornata, la penultima del girone d’andata Achille Polonara: ottima prestazione dell’ala italiana, che chiude con una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi in un match fondamentale per la sua Dinamo Sassari. I sardi, infatti, si giocavano l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia contro la Dolomiti Energia Trento e davanti al proprio pubblico sono ...

Calcio - un 2018 a fari spenti per l’Italia. Senza Mondiali - ora ricostruire con umiltà. Nations League occasione per rinascere : Una delusione mondiale. L’anno nero dell’Italia calcistica è stato contraddistinto dalla più amara delle sconfitte, un’autentica batosta che ha spedito nel baratro i sogni di un Paese intero, che vive di Calcio e di passioni che si accendono per la maglia azzurra. Lo sport nazionale incassa dunque l’onta dell’eliminazione dai Mondiali 2018, una disfatta che non si verificava da 60 anni ma che ora assume una valenza ...

Il 2018 Nasce sotto la Superluna! : La Superluna darà il benvenuto al 2018. Il nostro satellite, infatti, raggiungerà la minima distanza dalla Terra (perigeo) il primo gennaio, alle 22.56, poche ore dopo, raggiungerà anche la fase piena e apparirà dunque un po' più luminoso e un po' più grande del solito."Questa Superluna è la seconda di una serie di tre consecutive, iniziata con la Luna Piena del 3 dicembre e che si ...