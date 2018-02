10 02 2018 - In fondo agli occhi | la doppia cecità emoziona il pubblico al

Sci di Fondo Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : SCI DI Fondo Olimpiadi Invernali 2018. Lo Sci di Fondo è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno 10 al 25 febbraio 2018 disputate presso la stazione sciistica di Alpensia. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Sci di Fondo ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si svolgeranno in totale 6 maschili (15 km, 50 ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018. Charlotte Kalla cala il tris olimpico : prove tecniche di dominio? : ... alcune delle quali hanno denotato una condizione non ottimale , come ad esempio le protagoniste del Tour de Ski e di coppa del Mondo Oestberg e Weng , rimaste attardate nella fase decisiva della ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci di fondo - le dichiarazioni delle azzurre dopo la skiathlon : Le azzurre dopo la skiathlon. Brocard: 'Mi aspettavo qualcosa di meglio'. Comarella: 'Un'emozione fortissima' Strategia e potenza portano la svedese Charlotte Kalla al primo oro nel fondo della XXIII ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018. Charlotte Kalla cala il tris olimpico : prove tecniche di dominio? : Farsi trovare pronta al momento giusto: non è sempre stato così in carriera per Charlotte Kalla, la nuova regina dello Skiathlon femminile, che ha interrotto il dominio di Bjoergen in questa specialità conquistando il suo terzo oro olimpico. La svedese di Pajala ha sempre e solo vinto a livello individuale gare con partenza a intervalli (entrambe 10 km a tecnica libera, prima a Vancouver 2010, oro olimpico e poi a Falun, sulla neve di casa, nel ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Francesco De Fabiani : “Importante partire bene - saremo in forma tra una settimana” : Lo sci di fondo ha assegnato le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, con la svedese Charlotte Kalla capace di staccare tutte nello skiathlon femminile. Domani, con lo stesso format, gareggeranno gli uomini. L’Italia non nutre particolari speranze, anche se Francesco De Fabiani potrebbe concorrere per un discreto piazzamento. Il valdostano ha raccontato la sua vigilia attraverso le dichiarazioni rilasciate alla ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Charlotte Kalla regala il primo oro alla Svezia nello skiathlon! Staccata nel finale Marit Bjoergen! Lontane le azzurre : Le norvegesi avevano eletto la svedese Charlotte Kalla come “nemica pubblica numero uno” in vista di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, e la prima gara dello sci di fondo in programma, lo Skiathlon (7,5km in tecnica classica e 7,5 a tecnica libera) lo ha ampiamente confermato. Charlotte Kalla vince, o per meglio dire domina, i 15 chilometri sull’anello coreano, chiudendo con il tempo di 40:44.9 (conquistando il ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : sfida tra Kalla e Bjoergen nella skiathlon - azzurre già staccate : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della skiathlon femminile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una gara avvincente e palpitante: la lotta per le medaglie regalerà grandi emozioni nella prova mista che prevede 7,5km in tecnica classica e 7,5km in tecnica libera. La lotta per la vittoria dovrebbe essere circoscritta ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le gare di oggi (sabato 10 febbraio). Programma - orari e tv : Lo sci di fondo sale in scena nelle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Prende il via, dunque, il ricco Programma degli sci stretti nella kermesse coreana e lo fa con la prima gara, lo Skiathlon femminile. La prova, come consuetudine, si svilupperà sui primi 7.5km a tecnica classica, per passare ai secondi 7.5km a tecnica libera. A Sochi 2014 questa gara venne vinta dalla norvegese Marit Bjoergen davanti alla svedese Charlotte Kalla ed alla seconda ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Skiathlon donne : sarà Bjoergen contro Kalla? : Si apre domani alle 8.15 ora italiana il programma femminile con una delle competizioni dall’esito più incerto, anche se ci sono due grandi favorite per il successo nell’ultima gara (a quanto pare) della storia in questo format da sempre molto discusso e mai digerito dai puristi. La battaglia per la vittoria potrebbe essere circoscritta alla svedese Charlotte Kalla, che ha lavorato tantissimo in tecnica classica e resta una delle più forti (se ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : skiathlon femminile (10 febbraio). Le azzurre al via e il programma della gara. Orario d’inizio e come vederla in tv : Iniziano le Olimpiadi Invernali anche per lo sci di fondo: ad aprire il programma a cinque cerchi degli sci stretti sarà lo skiathlon femminile, che prevede 7,5 km a tecnica classica e 7,5 km a tecnica libera dopo cambio degli sci, che andrà in scena domani, sabato 10 febbraio, alle ore 8.15 italiane. Sono quattro le azzurre che saranno impegnate nella gara: Elisa Brocard (clicca qui per leggere l’intervista che ci ha rilasciato alla ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scelta l’Italia per lo skiathlon maschile. De Fabiani guida gli azzurri : Gli uomini dello sci di fondo esordiranno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nella giornata di domenica 10 febbraio: spazio all’attesa skiathlon che assegnerà le prime medaglie maschili. I ragazzi si cimenteranno con 7,5km a tecnica classica e 7,5km in tecnica libera. L’Italia non ha grandi speranze da podio ma i quattro azzurri che saranno al via punteranno a ottenere un buon risultato. Francesco De Fabiani è il nostro ...

