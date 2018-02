Xiaomi Mi MIX 2s | ecco il possibile design e le caratteristiche tecniche

Un presunto Xiaomi Mi MIX 2S finisce su AnTuTu con risultati stellari : Xiaomi Mi MIX 2S, che potrebbe essere il primo smartphone a utilizzare lo Snapdragon 845, sembra aver fatto visita ad AnTuTu, la nota piattaforma di benchmark. Il risultato ottenuto appare decisamente strepitoso, soprattutto se paragonato ai risultati ottenuti dai competitor. L'articolo Un presunto Xiaomi Mi MIX 2S finisce su AnTuTu con risultati stellari è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2 è disponibile su Amazon spedito dalla Spagna o dall'Italia : Tramite la propria pagina Facebook, Xiaomi Italia annuncia la disponibilità di Xiaomi Mi MIX 2 anche su Amazon, con spedizione dalla Spagna o, a un p[rezzo superiore, anche dall'Italia. In questo secondo caso lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon Italia.

Xiaomi Mi 6 - Xiaomi Mi MIX 2 e il nuovo ELEPHONE U in offerta su GearBest : Con l'avvicinarsi dei festeggiamenti per il capodanno cinese GearBest torna a proporre alcune interessanti promozioni, legate a parecchi smartphone e a moltissimi gadget. Prestate attenzione agli orari, alla disponibilità e ai coupon da utilizzare per ottenere i prezzi indicati.

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 in India e Mi MIX 2S in Cina : Xiaomi ha inviato un invito per un evento che si terrà a New Delhi, India, il 14 febbraio, quando potrebbe essere annunciato Xiaomi Redmi Note 5. Nel frattempo un sostanzioso taglio del prezzo di Xiaomi Mi MIX 2 fa pensare alla possibilità che sia in arrivo a breve Xiaomi Mi MIX 2S, con un design simile a quello di iPhone X.

Xiaomi Mi Mix 2S dovrebbe essere il primo smartphone con Qualcomm Snapdragon 845 : Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, lo Xiaomi Mi Mix 2S sarebbe il primo smartphone animato dal Qualcomm Snapdragon 845

Xiaomi Mi Mix 2S potrebbe essere svelato prima del MWC 2018 : Un tipster di Weibo ipotizza che il nuovo Xiaomi Mi Mix 2S potrebbe essere svelato già prima del Mobile World Congress 2018. Si tratta di un dispositivo con cornici ridotte che potrebbe montare lo Snapdragon 845. Le foto leaked emerse ipotizzano un design ancor più rivoluzionario del suo precedessore: lo schermo potrebbe arrivare ad occupare quasi il 100% della superficie superiore dello smartphone.

Android 8.0 Oreo arriva su Xiaomi Mi MIX 2 con Miui 9 Global Beta 8.1.18 : L'aggiornamento alla versione 8.1.18 di Miui 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX 2, il tri bezel less del produttore cinese, ha portato l'atteso aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Oltre alle tantissime novità introdotte dalla nuova versione del robottino verde ce ne sono altre dedicate proprio allo smartphone.

Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe arrivare al MWC 2018 - nuovi dettagli per Xiaomi Mi Max 3 : Scopriamo nuove informazioni su Xiaomi Mi Max 3, che oltre a utilizzare un enorme display 18:9 dovrebbe montare una doppia fotocamera posteriore e una batteria ad alta capacità. Nel frattempo si torna a parlare di Xiaomi Mi MIX 2s, che potrebbe essere presentato al MWC 2018 di Barcellona e avrebbe un design simile a quello di iPhone X.

Xiaomi presenta un nuovo termometro smart e sta per portare Oreo su Mi MIX 2 : Mentre Xiaomi presenta un nuovo termometro per l'universo femminile, sta per arrivare Android 8.0 Oreo in versine Global Beta su Xiaomi Mi MIX 2.

Xiaomi cerca beta tester per Xiaomi Mi MIX 2 - in offerta solo oggi a meno di 380 euro : Xiaomi Mi MIX 2, protagonista di un'offerta imperdibile, è protagonista del beta test per la versione Globale di MIUI basata su Android 8.0 Oreo.

Xiaomi lancia un programma beta per portare Android 8.0 Oreo sui Xiaomi Mi MIX 2 : Xiaomi lancia un programma beta per testare Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi MIX 2, basata ovviamente sulla più recente MIUI 9.

OUKITEL MIX 2 : interfaccia e funzioni a confronto con Xiaomi Mi MIX 2 : OUKITEL MIX 2, le cui vendite sono iniziate proprio questa settimana, si mette in gioco con Xiaomi Mi MIX 2, senza sfigurare particolarmente