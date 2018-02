Wind Un Giga In Più Per Carnevale

Wind offre Cogli l’Attimo 6 Giga a 6 euro fino al prossimo 6 febbraio con Be Free To Win : Wind, tramite una iniziativa denominata Be Free To Win offre ai propri clienti la promozione Cogli l'Attimo 6 Giga che, al prezzo di 6 euro offre altrettanti GB di internet per la durata di 4 settimane. La promozione è attivabile fino al prossimo 6 febbraio 2018 dai clienti Wind più fortunati che grazie all'iniziativa di Veon potranno vincere la possibilità di attivare la detta opzione dati. L'articolo Wind offre Cogli l’Attimo 6 Giga a ...

Wind All Inclusive Flash 30 Giga : 1000 minuti - 500 SMS e 30GB a 10 euro al mese : Wind All Inclusive Flash 30 Giga è la nuova promozione winback di Wind che permette di avere minuti, SMS e GB in quantità elevati a solo 10 euro mese. Ecco tutti i dettagli Come Attivare Wind All Inclusive Flash 30 Giga All Inclusive Flash 30 Giga è una nuova promozione di Wind che offre 1000 illimitati, 500 SMS e […]

Wind lancia la nuova offerta All Inclusive Flash 30 Giga a 10 euro al mese : A partire da oggi, 26 gennaio, Wind ha deciso di proporre una nuova offerta ricaricabile Operator Attack denominata All Inclusive Flash 30 Giga. L'offerta propone 1.000 minuti e 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 30 GB in 4G. Il tutto viene proposto a 10 euro con rinnovi mensili. L'offerta è ad edizione limitata, se siete interessati, vi conviene affrettarvi. L'articolo Wind lancia la nuova offerta All Inclusive Flash 30 Giga a 10 ...

Wind Home Family Edition : fino a 1 Gigabit a casa - abbonamento a Sky e 100 GB gratis su SIM mobile : Wind punta tutto sulla convergenza tra fisso e mobile e lancia la nuova offerta "Wind Home Family Edition": al costo di 24,90 euro al mese è possibile avere la Fibra fino a 1 Gigabit e - per i clienti ricaricabili Wind - una SIM dati da 100 GB condivisibili. E c'è anche la possibilità di aggiungere un pacchetto Sky L'articolo Wind Home Family Edition: fino a 1 Gigabit a casa, abbonamento a Sky e 100 GB gratis su SIM mobile è stato pubblicato ...

Wind regala ricariche e Giga e permetterà di personalizzare alcune offerte : Solo per oggi 18 gennaio i clientiWind che ricaricano dall'app VEOn ricevono il 10% di ricarica in più e 1 Giga gratis. Inoltre presto sarà possibile personalizzare i Giga e gli SMS delle offerte All Inclusive Unlimited, Call Your Country e Wind Magnum, con un meccanismo simile a quello sperimentato da Vodafone con gli shake. L'articolo Wind regala ricariche e Giga e permetterà di personalizzare alcune offerte è stato pubblicato per la prima ...

Wind Smart 9 Easy 20 : Infiniti Minuti E 20 Giga A 9 Euro : Wind Smart 9 Easy 20: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind Smart 9 Easy 20? Ecco i dettagli Wind Smart 9 Easy 20 dettagli Wind Smart 9 Easy 20 è la nuova promo dell’operatore arancione: 20GB e Minuti illimitati a 9€ ogni 4 settimane Per aprire il 2018 in bellezza Wind […]

Promozioni Tim - Vodafone e Wind : come fare il pieno di giga ad inizio 2018 : Fra le conferme del nuovo anno ci sono le intenzioni dei colossi della telefonia Tim, Vodafone e Wind di catturare l'attenzione di nuovi clienti proponendo a quest'ultimi convenienti offerte. Non solo conferme, visto che il 2018 sarà caratterizzato da un'importante novità: l'Agcom ha vinto la propria battaglia contro la fatturazione ogni 4 settimane convincendo lo Stato a regolamentare quella mensile. Le continue denunce da parte dell'Autorità ...

Wind Smart 7 Gold : 1000 minuti e 10 Giga a 7 euro : Wind Smart 7 Gold: caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind Smart 7 Gold? Ecco i dettagli Wind Smart 7 Gold 10 GB e 1.000 minuti a 7 euro con Wind, ecco come fare Per aprire il 2018 in bellezza Wind lancia un’interessante promozione per nuovi e vecchi clienti: ecco la nuova Smart 7 Gold, che offre tantissimi […]

Promo Tim - Vodafone e Wind : convenienza e pieno di giga dopo la fine del 2017 : Non si è fatto nemmeno in tempo a dire addio al vecchio anno che le compagnie telefoniche Tim, Vodafone e Wind hanno già fornito una serie interessanti di offerte. Probabilmente l'anno appena cominciato sarà ricco di sorprese e variazioni alle stesse: il governo per il 2018 ha imposto l'addio alla fatturazione ogni 4 settimane per far subentrare quella corretta mensilmente. Diverse le multe ricevute dai big delle reti telefoniche da parte ...

TIM regala Turbogiga Day e Wind offre il 10% di ricarica in più e 5GB ad alcuni clienti : Mentre Wind regala il 10% delle ricariche effettuate online, solo oggi però, TIM regala Turbogiga Day anche ai piani tariffari della serie Prime Go. L'articolo TIM regala Turbogiga Day e Wind offre il 10% di ricarica in più e 5GB ad alcuni clienti è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Wind Smart Easy 15 : Minuti Illimitati e 15 Giga a 9 euro : Wind Smart Easy 15: caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind Smart Easy 15? Ecco i dettagli Wind Smart Easy 15 Migliore offerta di Natale per passare a Wind: Minuti infiniti e 15 GB a 9€ [Link] La stagione invernale è ormai iniziata e come di consueto Wind si prepara a lanciare nuove offerte e promozioni […]

Wind Smart 9 Easy 15 : chiamate illimitate e 15 Giga a 9 euro : Si chiama Wind Smart 9 Easy 15 ed è una nuova interessante offerta lanciata da questo operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Wind Smart 9 Easy 15: chiamate illimitate e 15 Giga a 9 euro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

