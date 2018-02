5 destinazioni per un perfetto Weekend di Carnevale : C’è chi lo passerà come da tradizione in strada, a festeggiare in maschera tra cascate di coriandoli e stelle filanti; e chi invece preferirà allontanarsi dalla bolgia di carri allegorici e parate varie ed eventuali, approfittandone per ritagliarsi un momento di relax tutto per sé. Il weekend di Carnevale è in arrivo e le opzioni per trascorrerlo al meglio non mancano di certo. Con amici o in coppia, tra località italiane e destinazioni europee ...