Wall Street tenta il rimbalzo dopo il sell-off della vigilia

I futures USA preannunciano un avvio indeciso per Wall Street : Teleborsa, - Si preannuncia un avvio incerto per Wall Street dopo il sell-off della vigilia che ha visto crollare il mercato di oltre 4 punti percentuali. I futures sui principali indici statunitensi ...

I futures USA preannunciano un avvio indeciso per Wall Street : Si preannuncia un avvio incerto per Wall Street dopo il sell-off della vigilia che ha visto crollare il mercato di oltre 4 punti percentuali. I futures sui principali indici statunitensi sono infatti ...

Borse in rosso in attesa di Wall Street. A Milano focus sui conti delle banche : Indici tutti in calo dopo le incertezze della mattinata, Europa sui minimi da 5 mesi. Giù anche Piazza Affari, tiene Mediobanca dopo i conti. L'euro resta sotto 1,23 dollari, il petrolio è ancora in calo...

Wall Street - Jim Rogers : sarà il mercato orso peggiore dei nostri tempi - alert debito globale : Jim Rogers, l'investitore veterano considerato guru di Wall Street, ritiene che il prossimo mercato orso che colpirà l'azionario sarà il peggiore di quelli a cui ha assistito nel corso della sua vita.

Borse asiatiche a picco sulla scia di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi: l'indice Composite ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Borse Asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street - Shanghai -4% : Torna la paura sui mercati, giovedì nero per Borse - Torna la volatilità e, soprattutto, le vendite sui mercati di tutto il mondo: ieri male le Borse europee con Francoforte, Milano e Madrid ...

Borse asiatiche giù dopo il crollo di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Borse Asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli ...

Borse asiatiche in picchiata sulla scia di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che ...

Borse asiatiche giù dopo il crollo di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che affonda del 4,95%, Hong Kong del 3,5% e Shenzhen del 3,3%. A scatenare le turbolenze il timore dei rialzi dei tassi Usa, con effetti sugli utili aziendali e sul potere d'acquisto. Un timore alimentato dalla corsa del rendimento dei titoli di ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street - Shanghai -5% : Borse Asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che ...

Borsa di Tokyo in retromarcia su tonfo Wall Street : Tokyo chiude la giornata al ribasso , con l'indice Nikkei che ha perso il 2,32% finendo a 21.382 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dell'1,91% a 1.731 punti. A scatenare le vendite sui mercati ...

Borse asiatiche a picco sulla scia di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che ...