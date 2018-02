Wall Street recupera e chiude in positivo Dj +1 | 40 e Nasdaq +1 | 44% | Male Milano a -1 | 33%

Wall Street chiude in rialzo una settimana sull'ottovolante : La capitalizzazione bruciata nel mondo nello stesso arco temporale è stata di 5.200 miliardi, complice una fuga record dai fondi azionari , capitanata dagli Usa, . Il Dow ha guadagnato 330,44 punti, ...

Wall Street senza pace : indici ancora sull'ottovolante. Le Borse europee accusano il colpo : Giornata da dimenticare per Piazza Affari e le altre Borse europee, trascinate al ribasso dal nuovo tonfo di Wall Street. E a New York si è aperta una nuova giornata difficile, con i listini di nuovo giù: dopo un avvio in rialzo, il listino statunitense ha perso quasi il 2%. In particolare, il Dow Jones ha lasciato sul campo l'1,8% a 23.430 punti, l'S&P 500 l'1,97% a 2.541 e il Nasdaq l'1,90% a 6.199. Poi una tentata ripresa, ...

Wall Street verso la peggiore settimana borsistica dal 2008 : Tornano le vendite a Wall Street dopo un avvio in buon rialzo che aveva fatto presagire un rimbalzo dopo il sell-off della vigilia . Gli indici statunitensi si avviano a chiudere la peggior settimana ...

Borsa : Wall Street rimbalza dopo tonfo : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Wall Street rimbalza dopo il tonfo di ieri e soccorre i listini del Vecchio continente che riducono le perdite. Il Dow Jones guadagna lo 0,56% a 23.995 punti, il Nasdaq lo 0,78%...

Wall Street tenta il rimbalzo dopo il sell-off della vigilia : Wall Street tenta il rimbalzo dopo il sell-off della vigilia che ha visto crollare il mercato di oltre 4 punti percentuali. La Borsa più grande del mondo ha aperto i battenti con gli indici in buon

Borse : Wall Street tenta il rimbalzo - l'Europa resta debole : MILANO - Wall Street cerca il rimbalzo dopo che - con la chiusura in ribasso di ieri sera - è entrata ufficialmente in una fase di 'correzione', avendo perso più di dieci punti percentuali dall'utimo ...

Wall Street frena dopo solido avvio. Borse europee di nuovo sui minimi : La frenata dei listini americani dopo un partenza lampo ha riportato il nervosismo sulle piazze europee che sono ora tutte in perdita di ben oltre l'1%. L'euro resta sotto 1,23 dollari mentre il petrolio è calato sotto i 60 dollari il barile...

Borse : Wall Street tenta il rimbalzo - ma l'Europa resta debole : MILANO - Ore 15:55. Wall Street cerca il rimbalzo dopo che - con la chiusura in ribasso di ieri sera - è entrata ufficialmente in una fase di 'correzione', avendo perso più di dieci punti percentuali ...

I futures USA preannunciano un avvio indeciso per Wall Street : Teleborsa, - Si preannuncia un avvio incerto per Wall Street dopo il sell-off della vigilia che ha visto crollare il mercato di oltre 4 punti percentuali. I futures sui principali indici statunitensi ...

Borse in rosso in attesa di Wall Street. A Milano focus sui conti delle banche : Indici tutti in calo dopo le incertezze della mattinata, Europa sui minimi da 5 mesi. Giù anche Piazza Affari, tiene Mediobanca dopo i conti. L'euro resta sotto 1,23 dollari, il petrolio è ancora in calo...