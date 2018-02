Vuelta a Murcia 2018 | grande sfida tra Alejandro Valverde e Philippe Gilbert L’Italia

oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Domani prenderà il via la 38ma edizione della, classica spagnola che negli ultimi anni ha ottenuto sempre maggiore importanza e anche in questa stagione molti campioni l’hanno scelta per testare la condizione in vista dei grandi appuntamenti. Andiamo quindi ad analizzare il percorso, i favoriti e le sperane azzurre per questa gara. IL PERCORSO I primi 60 km di corsa sono tutti in falsopiano, poi i corridori troveranno l’Alto de Cieza, salita di 8 km al 3,7% medio. Seguirà un altro tratto di falsopiano prima della salita più lunga di giornata, l’Alto la Zarzadilla, 14.2 km al 3.2% medio. La strada poi sarà tutta a favore sino all’imbocco dell’ultima e decisiva salita di giornata: Alto Collado Bermejo. Si tratta di un’ascesa di 7.2 km con una pendenza media del 7.1%. Lo scollinamento è posto a 50 km dal traguardo, di cui la prima parte sarà una discesa tecnica e poi un ...