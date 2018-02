Volkswagen Touareg | la terza generazione debutta a Pechino

tuttosport

: Nuova Volkswagen Touareg, il primo bozzetto - focus_motori : Nuova Volkswagen Touareg, il primo bozzetto -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) ROMA -ha sceltoe non Ginevra per il debutto delladi. Scelta comprensibile, dal momento che la Cina non è solo il principale mercato automobilistico ...