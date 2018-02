Vola a Piazza Affari Ratti

Test Valencia 2018 : Mattia Pasini Vola in Moto2 - Jorge Martin alza la voce in Moto3 - Enea Bastianini in seconda piazza : Terza ed ultima giornata di prove sul circuito Ricardo Tormo di Valencia per i team del Mondiale 2018 di Moto2 e Moto3, a lavoro per arrivare all’esordio del 18 marzo a Losail (Qatar) nel migliore dei modi. In una tre giorni condizionata anche dalla pioggia, nel day-3 i piloti hanno concluso le proprie fatiche su asfalto asciutto (con basse temperature). Nella classe intermedia è stato Mattia Pasini a svettare con il crono di ...

Vola a Piazza Affari Banco BPM : Seduta decisamente positiva per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in rialzo del 3,41%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale,...

Fca - Telecom e le banche fanno Volare la Borsa : Piazza Affari regina d'Europa : A favorire gli acquisti anche le indicazioni diffuse dalla Commissione europea, che ha ritoccato al rialzo le stime di crescita dell'economia, sottolineando però che l'inflazione rimane su livelli ...

Super Cosenza e Di Piazza fanno Volare i giallorossi. Le pagelle di Rende-Lecce - : dal 22' Persano, 6 : il leccese purosangue entra nell'economia del match con la giusta mentalità, tentando anche un paio di conclusioni nello specchio della porta difesa da Forte. Caturano, 5 : un'...

Vuelta a San Juan 2018 : vince Richeze in Volata. Piazzati Nizzolo e Pelucchi - Ganna resta leader : E’ un padrone di casa a trionfare nella quarta tappa della Vuelta a San Juan 2018, partita da San José Jachal e giunta a Villa San Agustín dopo 182.8 chilometri tutt’altro che complicati dal punto di vista altimetrico, ma duri per la conformazione delle strade. Si impone Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors) che riesce a far non rimpiangere il ritiro del compagno di squadra Fernando Gaviria. In maglia bianca di leader resta il ...

Vola a Piazza Affari Aeffe : Protagonista la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,14%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra ...

Scoppia il risiko in Francia Mondadori Vola a Piazza Affari Stravolti i piani dei Berlusconi : Reworld Media scompagina i piani della famiglia Berlusconi in Francia e mette le ali al titolo Mondadori. Dopo le indiscrezioni arrivate nel fine settimana da Parigi secondo cui l'editore d'Oltralpe titolare di riviste come Marie France e Te'le' Magazine Segui su Affaritaliani.it

Yoox Vola a Piazza Affari (+24 - 1%) dopo opa Richemont a 38 euro : Roma, 22 gen. (askanews) - A Piazza Affari vola il titolo del lusso Yoox Net-A-Porter che alle 16.24 faceva registrare un rialzo del 24,12%, a 37,56 euro dopo l'annuncio del lancio di un'Opa ...

Piazza Affari positiva in un'Europa piatta. Yoox Vola verso prezzo OPA : (Teleborsa) - Piazza Affari sceglie la via degli acquisto dopo un avvio debole, in un'Europa poco mossa . Assimilata la notizia dello shutdown negli Stati Uniti, gli investitori si stanno concentrando ...

Vuelta a San Juan 2018 : Fernando Gaviria si impone in Volata. Italia piazzata con Bonifazio - Pelucchi - Nizzolo e Belletti : E’ scattata oggi, con la prima frazione da San Juan a Pocito di 148.9 chilometri la Vuelta a San Juan, corsa a tappe argentina tradizionale ormai nell’inizio di stagione. Apertura in grande stile con una volata di gruppo su un arrivo pianeggiante: ad imporsi, conquistando così anche la maglia di leader della generale, è il favoritissimo di giornata, Fernando Gaviria (Quick-Step Floors). Pronti, via e parte una fuga: al comando Juan ...

Piazza Affari prosegue rally : Vola Azimut - nuovi massimi per Fca : Milano, 15 gen. (askanews) Piazza Affari prosegue il rally di inizio anno, archiviando la nona seduta consecutiva in rialzo. L'indice principale Ftse Mib ha guadagnato lo 0,49% a 23.543 punti, anche ...

Vola a Piazza Affari Piquadro : Vigoroso rialzo per il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,05%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury ...

Health Italia Vola a Piazza Affari - mercato premia nuovo piano : Effervescente Health Italia , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,69%. A fare da assist al titolo, contribuisce il nuovo piano industriale al 2020 , presentato dalla società ...