Verissimo | gli ospiti della puntata di sabato 10 febbraio 2018

Eva Henger a Verissimo : “Dire la verità non è un reato - fumare canne sì. Ho rivissuto l’incubo di mio figlio” : Eva Henger è ospite a Verissimo di sabato 10 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin dopo aver accusato Francesco Monte di aver “portato la droga” all’Isola dei famosi. Lui nega qualsiasi accusa nella stessa puntata del programma. Eva Henger: “fumare canne è un reato, pregiudizi nei miei […] L'articolo Eva Henger a Verissimo: “Dire la verità non è un reato, fumare canne sì. ...

Daniele Bossari - Filippa Lagerback confessa dalla Toffanin a Verissimo : 'Cosa sono arrivata a dirgli quand'era in crisi' : Una storia d'amore, quella di Daniele Bossari e Filippa Lagerback , che ha rischiato di schiantarsi contro la depressione. A rivelare i dolorosi retroscena della loro vita privata è stata la Lagerback,...

Aida Yespica a Verissimo : 'Mi sono dovuta separare da mio figlio per motivi economici' : Aida Yespica , dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 , racconta il suo dramma di mamma costretta a vivere lontano dal figlio . Il piccolo Aron è andato a vivere a Miami, con il papà, ...

“Così è durissima…”. Aida Yespica racconta il suo dolore di madre a Verissimo. La confessione sul figlio Aaron a Silvia Toffanin è una ferita aperta per la venezuelana. Che però - nonostante le difficoltà - non ha intenzione di mollare : Aida Yespica è tornata. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove la modella venezuelana si è classificata quinta perché ha perso al televoto contro Daniele Bossari, che poi ha vinto il reality, Aida è rientrata a Milano. Finito il GF, infatti, ha trascorso un lungo periodo a Los Angeles ma adesso è di nuovo qui, in Italia. Ed è stata ospite di Silvia Toffanin, nel salotto tv di Verissimo. Nel corso dell’ultima puntata ...

FRANCESCA INAUDI / “Mi sento fuori dagli schemi e perfezionista” (Verissimo) : FRANCESCA INAUDI, attrice di fortunate fiction di successo nel salotto della Toffanin. Protagonista della web serie Treccani L’ultimo grido e nelle sale da Aprile con il film ‘Succede’.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 05:40:00 GMT)

Verissimo - anticipazioni puntata 3 febbraio : tra gli ospiti Daniele Bossari e Filippa Lagerback : Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5. Anche oggi, ospite di Silvia Toffanin, un personaggio proveniente dallo studio de L’isola dei famosi. Il reality è iniziato in maniera alquanto scoppiettante quest’anno e verranno svelati alcuni aneddoti sugli attuali naufraghi. Ci saranno poi vip dal mondo della musica e del piccolo e grande schermo. Curiosi di conoscere i loro nomi? ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - presto un figlio?/ L'argentina vuole aspettare "qualche anno" (Verissimo) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: la coppia è andata a convivere e racconterà in studio tutte le novità della relazione.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:50:00 GMT)