Venerdi 9 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (venerdì 9 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi venerdì 9 febbraio saranno tre gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri saranno impegnati nel team event di pattinaggio artistico: sul ghiaccio scenderanno Matteo Rizzo e la coppia composta da Nicole Della Monica e Matteo Guarise, entrambi si dovranno cimentare nei programmi corti. Attenzione però anche alle prove libere di slittino e della discesa libera maschile dove gli italiani cercano delle ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (venerdì 9 febbraio) e gli italiani presenti. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi venerdì 9 febbraio si entra nel vivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si alza ufficialmente il sipario sull’evento sportivo più importante dell’anno, lo Stadio della città sudcoreana si infiammerà per la Cerimonia d’Apertura con la sfilata della 92 Nazioni presenti e i vessilli sventolati dai vari portabandiera, l’attesa è altissima per l’accensione del braciere: chi sarà l’ultimo ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 9 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 9 febbraio 2018: Stressato dal pressing di Giovanna (Clotilde Sabatino), Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini) accetta di collaborare con la Polizia, ma per Gaetano (Fabio De Caro) sarà davvero finita o… l’imprevisto è in agguato? Rossella (Giorgia Gianetiempo) è triste e turbata per la distanza imposta da Diego (Francesco Vitiello), intanto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) alla prova le ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 9 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 9 febbraio 2018: Nicolas vede Camila e con molta felicità le annuncia una bellissima notizia: ha ritrovato la piccola Belen! Hipolito e Onesimo intendono passare alla storia: i due hanno appreso che alcuni accademici vogliono aggiornare l’enciclopedia del sapere e così hanno deciso di fornire il loro contributo inventando parole nuove di zecca… Tra Fe e Nazaria i rapporti non sono per ...

Città e provincia : gli eventi nel weekend da venerdì 9 a domenica 11 febbraio : SPETTACOLI E MUSICA Sabato Sabato sera al Teatro Trieste Trentaquattro Golden Din Din presenta Godiva e il senso erotico della Vista . Lo spettacolo di varietà, comico e musicale Maschere 2018 si ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 9 e lunedì 12 febbraio 2018 : anticipazioni puntata 414 di Una VITA di venerdì 9 e lunedì 12 febbraio 2018: Teresa Sierra è turbata dal ricordo di Mauro e rifiuta le avance di Fernando. Le attenzioni morbose di Cayetana verso Teresa, intanto, si fanno più pressanti: la dark lady arriva addirittura a baciarla sulla bocca… Huertas e Felipe si vedono nel loro vecchio nido d’amore. L’avvocato Alvarez Hermoso ribadisce che tra loro ormai è finita: a quel punto ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 9 febbraio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 9 febbraio 2018: Sheila Carter (Kimberlin Brown) viene arrestata e interrogata dal tenente Baker (Dan Martin). La donna viene accusata di aver sparato a Quinn Fuller (Rena Sofer)… Sheila dice di essere innocente e chiede con forza ad Eric Forrester (John McCook) di credere al suo cambiamento: ora lei è una persona diversa… Quinn si trova a casa con Ridge (Thorsten Kaye) e ora pensa di essere ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli azzurri in gara domani (venerdì 9 febbraio). L’orario delle loro gare e il programma. Come vederli in tv : Saranno tre gli italiani in gara nella giornata di domani (venerdì 9 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’attesa sarà tutta per la Cerimonia d’Apertura (alle ore 12.00 italiane) ma nella nostra notte si gareggerà regolarmente: inizierà il team event di pattinaggio artistico e dunque sul ghiaccio scenderanno Matteo Rizzo e Nicole Della Monica con Matteo Guarise, tutti impegnati nel programma corto delle rispettive ...