VD | ministro finanze Broulis nega ottimizzazione fiscale

swissinfo.ch

: RT @angiolettab68: @pdnetwork #100punti FATTO 32. Dimezzato infrazioni europee aperte contro l’Italia. Performance record da 121 a 62. VOGL… - IvoMalaguti : RT @angiolettab68: @pdnetwork #100punti FATTO 32. Dimezzato infrazioni europee aperte contro l’Italia. Performance record da 121 a 62. VOGL… - angiolettab68 : @pdnetwork #100punti FATTO 32. Dimezzato infrazioni europee aperte contro l’Italia. Performance record da 121 a 62.… - spsitalia : Il ministro @CarloCalenda ha presentato i risultati del 2017 e le azioni per il 2018 del Piano Nazionale #Impresa40… -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...