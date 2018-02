Utenti Samsung Galaxy S8 non soddisfattissimi di Oreo | manca il Project Treble

optimaitalia

: Utenti #SamsungGalaxyS8 non soddisfattissimi di Oreo: manca il #ProjectTreble - OptiMagazine : Utenti #SamsungGalaxyS8 non soddisfattissimi di Oreo: manca il #ProjectTreble - HDblog : Vodafone: Samsung Galaxy J3 (2016) a 79,99 euro per alcuni utenti selezionati -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) La bella notizia dell'arrivo distabile sulS8 si accompagna ad un fattore un po' meno bello, e che di certo piacere non farà aglipiù accorti alle ultime soluzioni software concepite dal quartier generale di Mountain View. Ci riferiamo a, il sistema che in futuro permetterà di velocizzare il processo di aggiornamento dei dispositivi Android, che ci auguravamo potesse fare la propria comparsa anche sulS8 a partire proprio dall'innesto dell'ultima versione biscottata.Come riportato da 'club.nl', purtroppo il rilascio del pacchetto XXU1CRAP per gli esemplari tedeschi (che ricordiamo essere arrivato, per adesso, solo via OTA, ed in esclusiva per quei possessori che avevano aderito al programma beta) ha significato dire addio per sempre alla speranza che l'upgrade potesse prevedere il supporto alla tecnologia (la cui ...