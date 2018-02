USA - via libera al budget. Fine dello shutdown lampo : E' durato solo 5 ore e mezzo il secondo shutdown dell'era Trump . Alla Fine il Congresso ha dato il via libera alla Manovra biennale che aumenta il budget federale di 300 miliardi di dollari e ...

USA in shutdwon - via libera Senato a budget : passa alla Camera : Il Senato Usa ha approvato il budget federale che rifinanzia l'amministrazione, in "shutdown" da un paio d'ore dopo che l'opposizione di un Senatore repubblicano ha ritardato il voto in aula. Il testo ...

Olimpiadi visibili via satellite gratuitamente solo su TivUSAt : Roma, 8 feb. , askanews, Le Olimpiadi invernali saranno visibili gratuitamente su satellite solo su tivùsat, attraverso i canali Rai dedicati a Pyeongchang 2018. Per tivùsat si legge in un comunicato ...

Cuba : al via task force USA per agevolare accesso a Internet : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

SUSAnna : «La Sla mi porta via ma la ricerca la sconfiggerà» : Una resa a testa alta, si direbbe parlando di calcio o di basket, sport che lei tanto amava. Eppure chi l'ha conosciuta sa che l'onore delle armi non le sarebbe bastato: infatti ora sappiamo che nel ...

Al via a SiracUSA la Coppa Sicilia Xc : Il team ragusano sarà impegnato ai nastri di partenza domenica prossima per la Coppa Sicilia Xc in programma a Siracusa

I cantanti Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati temporaneamente sospesi dal Festival di Sanremo - per via dell’accUSA di plagio : Ermal Meta e Fabrizio Moro, due cantanti in gara insieme al Festival di Sanremo, non suoneranno nella puntata di stasera perché l’organizzazione del Festival ha deciso di sospenderli temporaneamente dopo che sono stati accusati di aver copiato la loro canzone “Non mi The post I cantanti Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati temporaneamente sospesi dal Festival di Sanremo, per via dell’accusa di plagio appeared first on Il Post.

RagUSA - sassi su auto lanciati da cavalcavia : sassi dal cavalcavia anche a Ragusa, la consigliera Nicita: Ieri sera io e il guidatore di un’altra vettura siamo rimasti vittima di un grave episodio

Traini tace davanti al gip ma parla con il pm. Via l'accUSA di omicidio per il nigeriano di Pamela : L'autore della sparatoria di Macerata, resta muto davanti il giudice per le indagini preliminari che conferma l'arresto. La morte di Pamela, dovuta forse ad overdose. 'Ha avuto una crisi, ho avuto ...

Cina : "Rapporto di delibera sulla posizione nucleare" degli USA devia dai temi dell'epoca : ... esagerano la geopolitica e la competizione tra potenze ed enfatizzano il ruolo delle armi nucleari nella politica di sicurezza, ignorando però l'appello della comunità internazionale per il disarmo ...

“Like” per una buona caUSA : ora la beneficenza si fa via Facebook : Non solo passatempo. I social network possono essere un’efficace cassa di risonanza per le organizzazioni non profit. Via social associazioni di volontariato e organizzazioni umanitarie possono dialogare in maniera più segmentata coi propri pubblici e interfacciarsi a livello locale e internazionale in modo semplice. Facebook Social Good nasce con quest’obiettivo: mettere a disposizione delle ...

“Like” per una buona caUSA : ora la beneficenza si fa via Facebook : Non solo passatempo. I social network possono essere un’efficace cassa di risonanza per le organizzazioni non profit. Via social associazioni di volontariato e organizzazioni umanitarie possono dialogare in maniera più segmentata coi propri pubblici e interfacciarsi a livello locale e internazionale in modo semplice. Facebook Social Good nasce con quest’obiettivo: mettere a disposizione delle ...

Erdogan è arrivato a Roma : città blindata - chiUSA via Veneto : Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato a Roma per la visita di un giorno in Italia. L'aereo con a bordo il leader di Ankara è atterrato poco dopo le 19 all'aeroporto di ...

“Like” per una buona caUSA : ora la beneficenza si fa via Facebook : Non solo passatempo. I social network possono essere un’efficace cassa di risonanza per le organizzazioni non profit. Via social associazioni di volontariato e organizzazioni umanitarie possono dialogare in maniera più segmentata coi propri pubblici e interfacciarsi a livello locale e internazionale in modo semplice. Facebook Social Good nasce con quest’obiettivo: mettere a disposizione delle ...