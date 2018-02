: #Macerata. Appello ai giornali: “Il raid di Macerata segna un limite oltre il quale c’è il baratro. Le parole sbagl… - ckyenge : #Macerata. Appello ai giornali: “Il raid di Macerata segna un limite oltre il quale c’è il baratro. Le parole sbagl… - zazoomblog : Usa verso shutdownbloccato voto Senato - #verso #shutdownbloccato #Senato -

Non si prevede che ilvoti l'accordo bipartisan sul bilancio prima della mezzanotte locale (le 6 del mattino in Italia), termine dopo il quale scatta loche comporta la chiusura di tutte le attività federali Lo scrive l'Ap. L'ultimodell'amministrazione Usa, dal 19 al 21 gennaio scorsi, era rientrato perchè i democratici avevano accettato l'impegno del Grand Old Party (Gop) a risolvere il problema dei dreamers, i giovani immigrati portati negli Usa da bambini da genitori clandestini.(Di venerdì 9 febbraio 2018)