Usa | senatore repubblicano blocca voto Nuovo shutdown

Retrocesso il senatore No Tav fan della rivolta in Val di SUsa : Torino - Brutto scivolone per il senatore del Movimento 5 Stelle, il torinese Marco Scibona che nelle liste presentate da Luigi Di Maio, nella Circoscrizione Piemonte 1, si è ritrovato in ultima posizione. Un misero quarto posto con possibilità di essere nuovamente eletto prossime allo zero. Così, se essere un No Tav convinto e sostenere la rivolta in Val di Susa per impedire al cantiere dell'alta velocità Torino-Lione di procedere nei ...

Senatore Usa chiede maggiori dettagli ad Apple sulla questione batterie : Dopo il governo francese, anche negli USA un Senatore ha chiesto ad Apple maggiori dettagli sulla politica di sostituzione della batteria avviata da Apple nei giorni scorsi in risposta alle critiche sul legame tra prestazioni degli iPhone e batterie deteriorate. Nella lettera inviata a Tim Cook, ...

Senatore russo spiega perchè gli Usa conducono guerra d'informazione contro Assad - : ... screditare la posizione di Bashar Assad nel futuro processo di normalizzazione politica in Siria, da qui tutto il pathos americano sugli attacchi contro il proprio popolo", ha sostenuto il Senatore ...

Usa - Alabama : respinto ricorso di Roy Moore - Doug Jones è senatore : Ancora uno schiaffo per Roy Moore, il controverso candidato ultraconservatore dell'Alabama che ha perso le recenti elezioni per un seggio in Senato a Washington. Le autorità hanno ufficializzato la ...

Ancora un lutto nel mondo della politica a caUsa dei motori : travolto e ucciso l'ex senatore Stelio De Carolis : A scuotere nuovamente il mondo politico italiano è la notizia, arrivata proprio ieri, della morte dell'ex senatore Stelio De Carolis . Stelio De Carolis ha trovato la morte in modo non troppo ...

Il Senatore Rubio accUsa Tim Cook di ipocrisia "Apple disperata per avere il mercato cinese" - : ... ad esempio), ha palato del tema della conferenza " sviluppo dell'economia digitale con apertura e ripartizione dei benefici, una visione che Apple condivide. "Siamo orgogliosi di avere lavorato in ...

Usa - molestie : senatore Franken lascia : 22.05 "Nelle prossime settimane mi dimetterò da senatore degli Stati Uniti". Lo ha detto il senatore democratico Al Franken al Senato, dopo pressioni da parte dei colleghi senatori. "Alcune accuse contro di me semplicemente non sono vere. Altre le ricordo in maniera diversa",ha però sottolineato Franken, che ha rimarcato l'"ironia" della sua decisione con riferimento a Donald Trump presidente nonostante le accuse e Roy Moore candidato senatore ...

Trump dà sostegno a candidato senatore Alabama accUsato di molestie : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a manifestare il suo sostegno per il candidato senatore dell'Alabama, Roy Moore, accusato di aver molestato minorenni in passato. "Ho appoggiato ...