USA | aumento oltre le stime per le scorte all' ingrosso

La morte di Robin Williams potrebbe aver caUSAto un aumento dei suicidi : (Foto: Peter Kramer /Getty Images) Robin Williams era il re della risata. Amatissimo dal pubblico, il suo suicidio nell’agosto del 2014 ha scosso il mondo. E il triste episodio potrebbe aver avuto inquietanti ripercussioni. Uno studio della Columbia University ha evidenziato infatti un picco nei casi di suicidio successivo alla morte dell’attore, ipotizzando che la dettagliata copertura mediatica abbia inavvertitamente ispirato altre persone in ...

La morte di Robin Williams potrebbe aver caUSAto un aumento dei suicidi : I ricercatori della Columbia University hanno notato un incremento di suicidi dopo la morte dell'attore, un effetto imitazione accentuato dall'attenzione dei media al caso

Clima - USA : nel 2018 in aumento le emissioni di CO2 legate all’energia : Secondo le previsioni dell’Energy Information Administration statunitense, le emissioni di anidride carbonica (CO2) legate all’energia negli Stati Uniti quest’anno aumenteranno: nell’ultimo rapporto “Short-Term Energy Outlook” l’agenzia spiega che le emissioni sono diminuite del 14% dal 2005 al 2017 ma aumenteranno dell’1,8% nel 2018, per poi rimanere praticamente invariate nel 2019 e, in ogni ...

USA - deficit commerciale dicembre in aumento oltre le attese : Teleborsa, - Aumenta oltre attese il deficit commerciale americano di dicembre . La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 53,1 miliardi di dollari , in crescita rispetto al passivo ...

USA - deficit commerciale dicembre in aumento oltre le attese : Aumenta oltre attese il deficit commerciale americano di dicembre . La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 53,1 miliardi di dollari , in crescita rispetto al passivo di 50,4 ...

USA - in aumento le spese per l'edilizia : Teleborsa, - In crescita le spese per le costruzioni in USA nel mese di dicembre. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, sale a 1.253,3 miliardi di dollari, in aumento dello 0,7%...

USA - in aumento le spese per l'edilizia : In crescita le spese per le costruzioni in USA nel mese di dicembre. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, sale a 1.253,3 miliardi di dollari, in aumento dello 0,7% rispetto al ...

USA : Mnuchin invoca un aumento del tetto al debito : Teleborsa, - Steven Mnuchin si appella al Congresso affinchè innalzi il tetto sul debito federale scongiurando così un default governativo. In un discorso rivolto ai rappresentanti di alcune ...

USA : Mnuchin invoca un aumento del tetto al debito : Steven Mnuchin si appella al Congresso affinchè innalzi il tetto sul debito federale scongiurando così un default governativo. In un discorso rivolto ai rappresentanti di alcune Commissioni chiave del ...

USA - redditi e spese personali in aumento a dicembre : Accelerano i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Economic Analysis , BEA, degli Stati Uniti, i redditi

USA - redditi e spese personali in aumento a dicembre : Teleborsa, - Accelerano i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Economic Analysis , BEA, degli Stati Uniti, i redditi personali di dicembre sono cresciuti dello 0,4% dal +0,3% del mese precedente e del consensus. I ...

USA - redditi e spese personali in aumento a dicembre : Accelerano i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Economic Analysis , BEA, degli Stati Uniti, i redditi personali di dicembre sono cresciuti dello 0,4% dal +0,3% del mese precedente e del consensus. I ...

In aumento l'erosione della scarpata a Ripalvella - chiUSA al transito la strada : Preso atto che è in aumento l'erosione della scarpata lungo il confine Nord-Est del centro abitato di Ripalvella, il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli ha disposto il divieto di transito per ...

Tassi USA in aumento - dollaro in calo : il mercato ha smesso di ragionare? : Il dollaro ha smesso di ragionare? I Tassi americani sono in aumento, e sembra conclusa la lunga fase rialzista del mercato dei Treasuries. Non sta succedendo ovunque. Così, il differenziale ...