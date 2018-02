Uomini e Donne Paolo e Angela | parla Marianna Acierno | La scelta? Ci ho

Uomini e Donne Puntata di Oggi 09 febbraio 2018 : Anna e Gemma litigano per Giorgio! : In questo video anticipazione, vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Over. Anna Tedesco ha fatto pace con Giorgio Manetti, mentre Gemma insinua che loro due hanno una tresca! La seconda parte di Uomini e Donne Over parte da Anna Tedesco. Maria De Filippi informa il pubblico che la dama di Gubbio ha fatto pace con Giorgio in occasione del compleanno della mamma. Anna lo ha chiamato e Manetti le ha permesso ...

Uomini e Donne Over : Gemma piange per la nuova intervista a Giorgio : Uomini e Donne Over: tra Gemma e Giorgio un nuovo colpo di scena Oggi, a Uomini e Donne, è andato in onda un nuovo ‘colpo di scena’: l’ennesimo pianto di Gemma Galgani. Stavolta, però, il motivo di nuove lacrime da parte della ‘dama’ del Trono Over va ricercato in una novità: il contenuto di una recente intervista fatta a Giorgio Manetti. E’, infatti, questo, quanto avvenuto nella puntata di Uomini e Donne che ...

“Ahi Gemma - questa non ci voleva…”. Trono over : è putiferio nello studio di Uomini e Donne. Mentre la Galgani continua a rincorrere Giorgio Manetti - arriva il gesto inaspettato : lui si alza e bacia l’altra con passione. E giù lacrime per la dama : Quanti patemi d’animo a Uomini e Donne, ma soprattutto quante sorprese e colpi di scena. In particolare, quest’anno il Trono classico sta facendo faville. Al centro dello studio sono tornati di prepotenza Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Il pubblico li reclama e loro due non si sottraggono agli sguardi indiscreti dei telespettatori, offrendosi ad ogni piè sospinto. Tra l’altro la dama ultimamente è tornata ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Domenico che cerca ardentemente di abbracciare e baciare Tina! Maria fa accomodare al centro dello studio Gemma e Giorgio e legge un estratto di un’intervista del toscano fatta ad un quotidiano in occasione dell’uscita del suo libro. La dama torinese non sembra proprio volersi arrendere ma Giorgio è molto categorico, e Tina dalla sua parte: tra loro non ci sarà mai più niente. Il signor ...

Uomini e Donne news : Marianna tronista? La risposta della Acierno : Uomini e Donne news: Marianna Acierno torna come tronista? Le parole su Angela Caloisi Marianna Acierno dopo la scelta di Paolo Crivellin a Uomini e Donne ha scelto di rilasciare un’intervista per Isa e Chia, attraverso la quale parla di Angela Caloisi e della possibilità che lei possa tornare nel programma come tronista. Sicuramente la […] L'articolo Uomini e Donne news: Marianna tronista? La risposta della Acierno proviene da ...

Tina Cipollari e Domenico/ Uomini e Donne : il bacio del cavaliere alla dama scatena le polemiche : bacio per Tina Cipollari e Domenico nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne: il cavaliere continua a corteggiare, con modi piuttosto decisi, la bionda opinionista.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:13:00 GMT)

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini : dopo il party a Sanremo si difende così : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini criticata dopo il party a Sanremo: lei risponde così Il Festival di Sanremo ha portato in città molti volti noti di Uomini e Donne in questi giorni. Eventi organizzati ad hoc dalle proprie agenzie e dai locali più in voga del luogo hanno ospitato ex tronisti e corteggiatori che, sui […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia Lorenzini: dopo il party a Sanremo si difende così proviene da Gossip e Tv.

Benino e Gloria/ Uomini e donne - il cavaliere ha perso la testa ma lei si chiama Clara... : Benino e Gloria (o meglio Chiara) sono la nuova coppia di Uomini e donne? Il cavaliere ha perso la testa ma lei che entra in studio e conferma tutto, pronti a lasciare lo studio?(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:57:00 GMT)

Gemma e Giorgio/ Uomini e donne - la dama scoppia in lacrime - la attende un altro no? : Gemma e Giorgio di nuovo al centro dello studio nella nuova puntata di Uomini e donne slittata al giovedì dopo il largo spazio dato ai giovani. Ecco cosa vedremo(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Gemma in lacrime per Giorgio : colpa di un'intervista! (Trono Over) : Uomini e Donne, Oggi 8 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Gemma Galgani ancora in lacrime in studio per Giorgio Manetti: tutto a causa di un'intervista rilasciata del cavaliere!(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:15:00 GMT)

Uomini e Donne - oggi - giovedì 8 febbraio - trono over : le lacrime di Gemma - Anna e Giorgio si chiariscono : Primo appuntamento con i Senior della settimana. Ancora lacrime per la dama torinese. Domenico alla conquista di Tina.

Uomini e Donne over : Giorgio molto duro - la Galgani piange a dirotto Video : Continuano a far parlare i due protagonisti indiscussi del trono over di #Uomini e Donne: parliamo ovviamente di Gemma e Giorgio, che durante l’ultima registrazione hanno animato la situazione con nuovi colpi di scena. Come gia' vi abbiamo detto con le anticipazioni di Uomini e Donne over pubblicate ieri, durante la puntata registrata martedì Angelo ha affermato che Anna Tedesco gli ha confidato che secondo lei Giorgio e Tina hanno davvero una ...

Uomini e Donne oggi : Gemma piange disperatamente - Tina viene baciata : oggi Uomini e Donne: Gemma piange per Giorgio, Domenico bacia in bocca Tina oggi, 8 Febbraio 2018, va in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Si parte con Tina che cerca di non guardare dalla parte del parterre maschile. L’opinionista ha paura di ciò che potrebbe fare Domenico. Quest’ultimo alla fine si alza […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma piange disperatamente, Tina viene baciata proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro : sarà Federica la sua scelta? Tutti gli indizi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Angela Caloisi e Paolo Crivellin, dopo la scelta arriva la convivenza? Le dichiarazioni della nuova coppia.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:43:00 GMT)