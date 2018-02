Uomini e donne Anticipazioni registrazione trono classico del 9 febbraio | occhi puntati

GIORGIO MANETTI E ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - per Gianni Sperti sono "amici di letto" (Trono Over) : GIORGIO MANETTI e ANNA TEDESCO saranno tra i protagonisti della puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi annuncia il chiarimento tra i due.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:40:00 GMT)

IDA E RICCARDO/ Uomini e donne - indecisioni in studio per la coppia : spunta ancora Angelo...(Trono Over) : Messi da parte Sossio Aruta e tutte le polemiche che sono scaturite dalla sua amicizia con Ida, ecco arrivare un terzo incomodo che potrebbe rovinare tutto con RICCARDO, chi è?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:24:00 GMT)

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico/ Uomini e donne - ospiti in studio per i loro 3 mesi d'amore : Uomini e donne, nella registrazione del trono classico con Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano, ospita anche le coppie Alex Migliorini - Alessandro D'Amico, Paolo Crivellin - Angela Caloisi(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Domenico che cerca ardentemente di abbracciare e baciare Tina! Maria fa accomodare al centro dello studio Gemma e Giorgio e legge un estratto di un’intervista del toscano fatta ad un quotidiano in occasione dell’uscita del suo libro. La dama torinese non sembra proprio volersi arrendere ma Giorgio è molto categorico, e Tina dalla sua parte: tra loro non ci sarà mai più niente. Il signor ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Anna e Giorgio fanno pace : scoppia la polemica! (9 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 9 febbraio in onda il Trono Over. Anna Tedesco e Giorgio Manetti hanno fatto pace dopo la lite, ancora problemi invece per Ida e Riccardo...(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:52:00 GMT)

“Che batosta allucinante!”. Uomini e Donne - situazione bollente. Gemma - Giorgio e l’altra : un triangolo di amore e sofferenza. Questa volta per la dama di Torino si apre la stagione più dura : “Lo sapevo… bugiardi!” : Le ultime puntate del trono over stanno dimostrando che nulla è come appare e che comunque le cose da un momento all’altro possono cambiare. L’ultima puntata registrata ha aperto scenari sorprendenti. Nulla di veramente nuovo sotto il sole che illumina ma non bacia Gemma Galgani. Eh già, perché gli sforzi della dama di riconquistare Giorgio Manetti si stanno rivelando sempre più vani. Per via di un’intervista in cui il gabbiano aveva ...

Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico del 9 febbraio : Paolo e Angela ospiti in studio? : Nuova registrazione per il trono classico di Uomini e donne sotto l'occhio attento di due ospiti speciali come Paolo Crivellin e la sua Angela? Ecco le ultime Anticipazioni(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:13:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : tutti contro Anna e Giorgio Manetti : oggi Uomini e Donne: Anna e Giorgio hanno fatto pace, Gemma arrabbiata Il Trono Over torna in onda con una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo il dibattito sulla conoscenza tra Grazia e Marco, si sposta l’attenzione su Anna. La dama del parterre femminile prende la parola e così Maria De Filippi rivela a […] L'articolo Uomini e Donne oggi: tutti contro Anna e Giorgio Manetti proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Anna Tedesco fa pace con Giorgio : Giorgio Manetti recupera con Anna Tedesco a Uomini e Donne Nuovo scontro tra Gemma Galgani e Anna Tedesco a Uomini e Donne. Le due protagoniste del Trono Over si punzecchieranno a vicenda per colpa di Giorgio Manetti. Il cavaliere toscano continuerà ad essere al centro di dispute e contese nel segmento senior della trasmissione di Canale5, che chiuderà la settimana per lasciare poi spazio lunedì prossimo al Trono Classico. Maria De Filippi ...

Uomini e Donne - Anna Tedesco fa una clamorosa accusa contro George - ecco quale Video : #Anna Tedesco, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne [Video], dopo essersi allontanata dal dating show per alcune settimane, è tornata a sedersi nel parterre senior in cerca dell'anima gemella. La donna ha iniziato a frequentare alcuni cavalieri che sono arrivati in studio per lei, tuttavia Gianni Sperti è convinto che la donna è innamorata di Giorgio. Nelle precedenti registrazioni dedicate agli Over, l'ex ballerino di Amici si è ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma - Giorgio e Tina : critiche e proposta alla redazione! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Tina Cipollari: il pubblico si dice stufo delle stesse scene e fa una richiesta alla redazione.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Paolo e Angela - parla Marianna Acierno : "La scelta? Ci ho sperato..." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marianna Acierno sarà la nuova tronista dopo la non scelta di Paolo Crivellin? Ecco la risposta dell'ex corteggiatrice.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 05:05:00 GMT)