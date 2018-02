UN POSTO AL SOLE Gaetano Prisco viene arrestato? Salvo prende la sua decisione

Altre notizie : UN POSTO AL SOLE ...

: A Unalsiamo arrivati ad uno dei momenti clou delle puntate di questo periodo: negli episodi a cavallo tra il 9 e il 12 febbraio, esce di scena il personaggio di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), che muore proprio quando aveva deciso di confessare tutto alla polizia! Ovviamente intorno a questa morte si svilupperà un giallo: qualcuno ha fatto fuori Salvo? Come già sappiamo, perfino don Peppino Canfora (Gigio Morra) sarà sospettato ...

: Eccoci all’ultimo appuntamento settimanale di Unal. La soap tutta italiana, trasmessa su Rai3, durante questa settimana, non ha perso i suoi fans. E’ inoltre rimasta in programmazione, anche con un concorrente così famoso come il 68° festival di Sanremo su Rai1. Guardare le riprese della soap UnalPrima di parlarvi direlative alla trama del 9di ricordiamo che entro un breve lasso di ...