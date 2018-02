Un bimbo di otto anni si toglie la vita per un rimprovero : Tragedia familiare nel bresciano, un bimbo di otto anni ha deciso di togliersi la vita a causa di un rimprovero dei genitori. Dopo essersi chiuso in camera si è impiccato con una sciarpa legata all'armadio. bimbo di otto si suicida dopo un rimprovero È successa a Travagliato, in provincia di Brescia, la tragedia che ha colpito una famiglia pakistana: il loro piccolo di 8 anni ha deciso di togliersi la vita in maniera atroce, impiccandosi. Era ...

bimbo torna a casa col naso rotto : genitori presentano un esposto contro la scuola : Approfondimenti Episodio di bullismo a San Salvo, indagano i carabinieri 11 febbraio 2017 Spaccò il naso all'amico prima di entrare a scuola, ora il bullo minorenne deve rimanere in casa 29 aprile ...

Uccide la moglie a colpi di mannaia e massacra un bimbo di 3 anni. Cremona sotto choc : Siamo nel quartiere Zaist, a Cremona, in via Fatebenefratelli 1. Qui si è svolto un massacro che nessuno si aspettava, da fuori alla finestra una tovaglia gialla, piena di colore, mentre all’interno macchie di sangue che raccontano una fine atroce per una donna e un piccolo bambino di 3 anni. Ieri mattina è morta così una donna di 46 anni, Chen Aizhu, e un bambino di 3 anni, Wen Jun Ye. La follia omicida ha colpito Wu Yongqin, 50 anni, ...

Ancona - bimbo di 5 anni ucciso in auto. "Strangolato a mani nude". Sotto accusa il padre : Per i carabinieri ha ucciso suo figlio strozzandolo a mani nude. E' in stato di fermo di indiziato di delitto Besart Imeri, il 25enne macedone, sospettato di avere ucciso, soffocandolo o strozzandolo a mani nude il figlioletto di 5 anni Hamid, a Cupramontana, un piccolo centro in provincia di Ancona. Il giovane, apparso frastornato, è stato interrogato nella caserma dei carabinieri alla presenza del pm Valentina Bavai e avrebbe fornito ...

bimbo di otto anni muore di asma - genitori dormono per un mese accanto al cadavere : È iniziato da qualche giorno in Spagna il processo a carico di Schrell e Bruce Hopkins, coppia afroamericana di Detroit di 40 e 41 anni. I due sono accusati di aver causato la morte del figlio di otto anni, trovato morto in...

Il bimbo ha fretta di nascere : la mamma partorisce in auto sotto casa. "Il papà era al telefono col 118" : Lieto fine, a Lessolo, nel torinese, per un parto quantomeno rocambolesco. Nei giorni scorsi una mamma ha partorito in auto, sotto casa, mentre il papà, al telefono con l'operatore del...

Migranti in Italia - bimbo di 5 anni trovato sotto il vagone di un treno : Ancora non è stata chiarita la storia del bimbo di 5 anni ritrovato sotto il vagone di un treno nella mattinata di ieri intorno alle 7 al Brennero. Quello che è chiaro è che quella povera creatura, appena capace di parlare e di camminare autonomamente, è scappato dalla Sierra Leone, suo Paese di origine, per trovare fortuna altrove, completamente solo, probabilmente spedito in Europa dai propri genitori per amore del figlio. Una notizia di ...