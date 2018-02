Un altro mondo il Samsung Galaxy S9 in Europa? Di certo più potente

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Bonn i fiorettisti puntano ad un altro successo - spadiste in cerca di riscatto a Barcellona : Continua la Coppa del Mondo di Scherma e questo fine settimana è previsto un doppio appuntamento. Infatti i fiorettisti saranno impegnati a Bonn (Germania), mentre le spadiste gareggeranno a Barcellona (Spagna). Andiamo quindi ad analizzare le prospettive degli azzurri per queste tappe. Partiamo dal fioretto, dove l’Italia è reduce dalla straordinaria tripletta di Parigi e in Germania cercherà di confermarsi ulteriormente ai vertici. I ...

Un'altro posto nel mondo nuovo singolo Patrizia Cirulli : L'artista milanese è da molto tempo addentro al mondo della musica leggera, oltre che come cantante anche come autore. Patrizia Cirulli Ha nel suo curriulum tre primi posti nel Premio ...

Patrizia Cirulli in radio con il singolo 'Un altro posto nel mondo' : Nuovo disco della cantautrice milanese, già disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. 'Sanremo d'autore' contiene dodici brani arrivati ultimi, ...

UN altro POSTO NEL MONDO- PATRIZIA CIRULLI FEAT MARIO VENUTI : Il singolo è estratto da Sanremo D'Autore , Egea Music, , il nuovo disco di PATRIZIA CIRULLI, già disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. '...

Slittino - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : altro podio per Dominik Fischnaller - è terzo nella sprint dopo la vittoria in mattinata : Penultima occasione stagionale per quanto riguarda le sprint per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: si è chiusa dunque anche la tappa di Lillehammer, che ha regalato grandi gioie ai colori italiani. Il protagonista è ovviamente Dominik Fischnaller: dopo il trionfo nella prova classica, un paio d’ore fa, arriva per il nativo di Bressanone un altro podio. nella sprint maschile l’azzurro chiude al terzo posto, al ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : Johannes Boe di un altro pianeta! Domina l’inseguimento davanti a Martin Fourcade - azzurri indietro : Implacabile, mostruoso, di un altro pianeta. Non ci sono altri termini per definire la prestazione messa in scena da Johannes Boe nell’inseguimento di Anterselva. Il norvegese ha letteralmente Dominato, stravincendo davanti al rivale Martin Fourcade. È stata una gara perfetta, condotta dall’inizio alla fine, senza alcun errore al tiro. Un trionfo totale, l’ottavo della stagione, continuando a tenere il fiato sul collo di ...

Scoperto il più grande "portale sottomarino per un altro mondo" - : Alcuni cenote erano considerati sacri e i Maya vi gettavano dentro oggetti preziosi, credendo fosse un portale per il mondo dei morti.

Juventus alla tedesca - spunta un altro campione del mondo - : Il poker potrebbe essere servito con il più forte di tutti, il terzo campione del mondo del quartetto: Mesut Ozil. Il centrocampista offensivo è in scadenza di contratto con l'Arsenal e deciso a ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : primo podio in carriera per Camilla Mancini! La fiorettista azzurra chiude al terzo posto - altro successo per la russa Inna Deriglazova : A Katowice (Polonia) arriva la migliore gara della carriera per Camilla Mancini, che sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. La 23enne fiorettista azzurra è stata protagonista di un grande torneo, in cui è riuscita a raggiungere brillantemente la semifinale, dove si è però dovuta arrendere alla superiorità della campionessa del Mondo Inna Deriglazova, che ha conquistato poi il successo. Il cammino di Mancini è stato caratterizzato ...

Coppa del mondo - altro argento in staffetta : oggi tocca alle donne : L'Italia del biathlon completa il tris di podi di squadra nella stagione corrente di Coppa del mondo e, dopo il secondo posto nella staffetta mista di Oestersund e quello nella staffetta maschile di Oberhof, arriva un altro argento nella staffetta femminile di Ruhpolding. L'inedito quartetto, ...

Gwyneth Paltrow si sposa con Brad Falchuk/ L'ex di Chris Martin lo annuncia al mondo sui social : Gwyneth Paltrow si sposa con Brad Falchuk: l'attrice, dopo due anni di frequentazione, ha annunciato al mondo, con una foto sui social, le nozze con il produttore di Glee(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Mikaela Shiffrin favorita a Lienz. Moelgg e le altre azzurre a caccia di un altro podio : C’è sicuramente un fattore comune in questa stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino ed è il maltempo. Anche in quel di Lienz le condizioni climatiche non favorevoli hanno portato gli organizzatori ad un’inversione in calendario delle due prove: lo slalom è stato anticipato a giovedì 28 dicembre mentre il gigante si disputerà il giorno successivo sperando in condizioni meteo migliori. Le gare di Lienz (Austria) si alternano ...

Cicciolina vs Rocco Siffredi : “E’ uno str****. E il vero mito nel mondo del porno resta un altro…” : Durante un’intervista a Le Iene, Rocco Siffredi, a proposito di Cicciolina, ha detto che la bellissima pornostar “era fantastica ma utilizzava il latte di capra per restare giovane e io quell’odore non lo sopportavo, puzzava di latte. Lascia perdere”. E ora arriva, abbastanza puntuale, la replica di Ilona Staller che raggiunta da La Zanzara, programma di Radio24, usa toni un po’ meno pacati: “E’ uno stronzo. ...

Coppa del Mondo - altro podio per Manuela Moelgg. L'azzurra terza anche nel gigante di Courchevel : Terzo podio stagionale per Manuela Moelgg che, nel gigante di Courchevel, in Francia, si piazza al terzo posto (come già successo a Soelden e a Killington), a soli due centesimi dalla padrona di casa ...