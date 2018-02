quattroruote

: Con $ 245 mln scoppia la pace tra Waymo (Google) ed Uber (che avrebbe rubato segreti tramite l’acquisita Otto) - setteBIT : Con $ 245 mln scoppia la pace tra Waymo (Google) ed Uber (che avrebbe rubato segreti tramite l’acquisita Otto) - thexeon : Uber-Waymo - Accordo da 245 milioni di dollari per la causa sui Lidar -

(Di venerdì 9 febbraio 2018)hanno trovato unda 245di(200di euro) per porre fine allaintentata dalla controllata di Google al colosso del ride sharing. Lo scorso febbraio, infatti, la Alphabet aveva accusatodi aver utilizzato dei documenti riservati, copiati dall'ex Google Anthony Levandowski, per velocizzare lo sviluppo deie, conseguentemente, dei progetti di guida autonoma.Vittoria per Big G. A soli cinque giorni dall'inizio del processo a San Francisco le due aziende hanno trovato, a sorpresa, unpagherà 244,8di, equivalenti allo 0,34% dei 72 miliardi didel valore della società, a. "Ci impegniamo a lavorare conper assicurarci che ogni azienda sviluppi la propria tecnologia" - ha dichiarato un portavoce della controllata di Google - "Ciò include unper garantire che le ...