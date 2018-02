Tumore al seno metastatico | nuove prospettive di trattamento

«Cuori intatti» : il Tumore al seno con gli scatti di Fabrizio Villa : Una mostra fotografica (e un libro appena uscito) per raccontare delle donne (e degli uomini) che non si sono arresi nella loro battaglia contro il tumore al seno L'articolo «Cuori intatti»: il tumore al seno con gli scatti di Fabrizio Villa proviene da VanityFair.it.

«Cuori intatti» : il Tumore al seno attraverso gli scatti di Fabrizio Villa : Le guardi dritto dritto negli occhi. Difficile non commuoversi. Ma difficile anche non sentirsi fieri per il loro sguardo fiero, di chi grida al mondo «Ce l’ho fatta». Corpi mutilati, tagliati, segnati, ma non una che non sorrida, che non accenni una piccola piega all’insù delle labbra e non abbia uno sguardo sereno. Come il mio Matteo. Sono tutte reduci da una battaglia, commilitoni nella guerra al cancro al seno che si è abbattuto ...

Palazzo Marino in campo per promuovere la prevenzione del Tumore al seno : Riportare attenzione tutto l’anno sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e offrire risposte concrete e all’avanguardia per migliorare la

Tumore al seno : 'dobbiamo scoprire perché torna dopo molti anni' : E' un appello al mondo della ricerca: è necessario studiare meglio la biologia delle cosiddette cellule dormienti e, forse, modificare le attuali strategie di follow-up. Continua a leggere su ...

World Cancer Day - Gabriella dopo il Tumore al seno : «Non chiamatemi guerriera - oggi sono una madre» : «Non sono una guerriera ma una donna molto fortunata: dopo il cancro sono diventata madre». Gabriella Doneda ha 43 anni e la prima cosa che mi dice quando ci sentiamo al telefono è che non vuole essere definita come una donna che ha vinto la battaglia contro il cancro. «Il tumore è una malattia molto complessa e faticosa – racconta – mi ha portato via una sorella giovane ma non perché lei non abbia lottato abbastanza». Era il 2012 ...

Tumore al seno - gli esperti lanciano l’allarme : alcune terapie possono danneggiare il cuore : Gli esperti stanno lanciando l’allarme poiché stanno venendo alla luce i potenziali effetti collaterali di un crescente numero di trattamenti contro il Tumore al seno. Nella sua prima dichiarazione sull’argomento, l’American Heart Association ha rivelato che le donne dovrebbero considerare attentamente i rischi e i benefici di qualsiasi terapia che potrebbe danneggiare il cuore. Non tutti i trattamenti portano questi rischi e possono esserci ...

Soia e Tumore al seno : danni o benefici? : La Soia, ingrediente base della cucina tradizionale asiatica da migliaia di anni, è stata introdotta nei paesi occidentali da circa un secolo. Nonostante sia un alimento ricco di proteine vegetali, sostanze antiossidanti e minerali, viene spesso sconsigliata a donne con tumore al seno sottoposte a terapia antitumorale. L’ultima analisi dei dati pubblicata su Nutrients nel gennaio 2018 riporta, invece, che Soia e derivati hanno mostrato benefici: ...

Medicina : il gene Jolie non aumenta la mortalità del Tumore al seno : Uno studio dell’università di Southampton, pubblicato dalla rivista Lancet Oncology, ha scoperto che la mutazione del gene Brca, ormai noto “gene Jolie” (che aumenta fino a otto volte il rischio di cancro) non determina necessariamente la mortalità: se si ha un tumore al seno le probabilità di sopravvivenza sono le stesse rispetto alle pazienti che non hanno il DNA mutato. I ricercatori hanno studiato 2733 donne tra i 18 e i 40 ...

Scoperto meccanismo per sviluppare nuove strategie terapeutiche contro il Tumore al seno : Per il cancro al seno, trasportare la proteina CD44s, invece della CD44v, è fondamentale per la progressione della malattia e per la metastasi. Ora i ricercatori del Baylor College of Medicine hanno Scoperto un meccanismo attraverso il quale le cellule possono regolare il cambio tra le due proteine, aprendo opzioni per lo sviluppo di strategie terapeutiche per controllare la crescita del cancro in futuro. Per costruire le proteine CD44, ...