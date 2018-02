Trump sulla trincea dell' Eufrate Per restarci a lungo

Wall Street crolla e gela le attese sulla ripresa dell’America di Trump : Cosa succede a Wall Street? Proprio mentre l’economia accelera, la disoccupazione scende, e i sondaggi danno Trump e i repubblicani in recupero verso le elezioni midterm di novembre, la Borsa crolla. La settimana scorsa è stata la peggiore degli ultimi due anni, e ieri i titoli hanno bruciato il 4,62% a 24.345,23 punti dopo essere arrivati a oltre ...

Donald Trump investe sulla Nuclear Posture Review : L’arsenale Nucleare è uno dei temi preferiti da Donald Trump. La Casa Bianca versione tycoon ha ripreso la corsa agli

Trump : "Momento migliore per il sogno americano". Torna Melania - giallo sulla pornostar : «Questo è il nostro nuovo momento americano. Non c'è mai stato momento migliore per cominciare a vivere il sogno americano». Nel suo primo discorso sullo stato...

Trump A DAVOS/ L'allarme in codice di Donald sulla Cina : Donald TRUMP ha parlato a DAVOS, spiegando che gli Stati Uniti non intendono isolarsi. Nelle sue parole c'è un chiaro allarme nei confronti della Cina, spiega GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Il piano per consegnare l'Ue a tecnici ed economisti raccomandati, di G. SapelliMERKEL VS TRUMP/ Il protezionismo tedesco dimenticato da "lady surplus" (e dal suo amico Macron), di S. Luciano

Trump - sulla camicia i numeri al posto delle iniziali in lettere : Al posto delle solite iniziali, come ad esempio D.T., ecco un '45' in numeri arabi, a simboleggiare il suo essere il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti: è l'inusuale ricamo sfoggiato da ...

Trump ha cercato di fermare l’inchiesta speciale sulla Russia : Lo scorso giugno voleva licenziare il procuratore capo Robert Mueller, poi il suo avvocato gli ha fatto cambiare idea The post Trump ha cercato di fermare l’inchiesta speciale sulla Russia appeared first on Il Post.

Spazio - l’indirizzo di Trump per la NASA : puntare tutto sulla Luna : Più Luna ma meno Stazione Spaziale Internazionale. Potrebbe sintetizzarsi così il peso da dare alle missioni della NASA che Donald Trump starebbe valutando nella stesura del budget per l’agenzia spaziale Usa che la sua amministrazione si appresta a presentare. Secondo i rumors che corrono sui media, in questa geografia la Casa Bianca penserebbe a partnership pubblico-privato orientate a riportare astronauti sulla Luna mentre si tirerebbe ...

Shutdown ovvero il braccio di ferro sulla legge di spesa 2018 tra Trump e democratici : Dall'altra, i democratici considerano la sua politica sbagliata e ingiusta ed hanno preso a pretesto i "dreamers" per riaffermarlo. In più non bisogna dimenticare che il prossimo 8 novembre un terzo ...

Trump insiste sulla costruzione di un muro sul confine con il Messico - : In precedenza, Trump ha detto che il Messico pagherà "in una certa misura" la costruzione del muro al confine con gli Stati Uniti. A dicembre, nella città americana di San Diego, in California, sono ...

Usa - frasi razziste di Trump proiettate sulla facciata del suo hotel : Usa, frasi razziste di Trump proiettate sulla facciata del suo hotel La protesta creativa è dell’artista Robin Bell, che ha voluto così stigmatizzare le parole infelici del Presidente sugli immigrati. Continua a leggere L'articolo Usa, frasi razziste di Trump proiettate sulla facciata del suo hotel sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - la giustizia blocca Trump sulla fine del programma "Dreamers" : Durante il mandato di Barack Obama, questi giovani immigrati erano protetti dal rischio espulsione dagli Stati Uniti. Il programma ha permesso a 690mila giovani immigrati in situazione illegale di lavorare e studiare legalmente negli Stati Uniti

Incendio sulla Trump Tower : fiamme sul tetto del grattacielo : Un Incendio di piccole dimensioni è scoppiato in cima alla Trump Tower, a New York, dove ha mantenuto la residenza il presidente degli Stati...