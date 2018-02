: Trump nomina Retting capo agenzia Fisco - NotizieIN : Trump nomina Retting capo agenzia Fisco - CybFeed : #BreakingNews Trump nomina Retting capo agenzia Fisco - aletapparini : @gditom @willripleyCNN Come certamente ben sai, in Germania Trump ha nominato ambasciatore @RichardGrenell mesi fa,… -

Donaldha scelto come nuovodell'Internal Revenue Service (Irs, l'delle entrate Usa) Charles Rettig, un avvocato fiscalista che ha rappresentato migliaia individui e società in questioni fiscali civili e penali davanti all'federale. Ladeve essere approvata in Senato. Rettig difese la scelta didi non rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi, come era tradizione dei candidati presidenziali fino ad allora.(Di venerdì 9 febbraio 2018)