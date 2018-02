Trattativa | la lettera del boss Bagarella ai giudici | “Sono innocente Merito di essere

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Ha mandato unaaiper spiegare che lui quel reato non l’ha commesso. Dunque merita diassolto dall’accusa di minaccia e violenza a corpo politico dello Stato. Al processo sullatra pezzi delle Istituzioni e Cosa nostra arriva l’autodifesa di Leoluca, il sanguinariodei corleonesi che ha spedito alla corte d’assise una memoria difensiva autografa. Unain cui, “pur rinviando all’arringa dei difensori“, chiede “comunque diassolto dal reato contestato per non averlo commesso”. A renderlo noto, all’inizio dell’udienza, è stato il presidente della corte, Alfredo Montalto. Noto, in passato, era stato l’intervento didurante un processo in corso a Trapani , quando aveva annunciato l’inizio di uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis. Una sorta di ...