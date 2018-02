Trapianti di viso | «Anche l’Italia è pronta»

vanityfair

(Di venerdì 9 febbraio 2018) (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Per la prima volta, un paziente è stato sottoposto al secondo trapianto di. L’intervento è stato eseguito tre settimane fa, all’Hospital Europeen Georges Pompidou di Parigi, a sette anni di distanza dal precedente, dopo una crisi di rigetto. Dell’équipe medica del professor Laurent Lantieri fa parteun chirurgo italiano, Francesco Wirz. Il paziente sta bene ed è ancora in osservazione. Finora al mondo sono stati eseguiti dai 30 ai 40di, ma ancora nessuno in Italia. Però, come ci ha spiegato Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionaledell’Istituto Superiore di Sanità, «è già stato presentato, ed è in fase avanzata, il progetto per poterli effettuarenel nostro Paese. Magari non sarà in tempi brevi, ma noi siamo pronti. Controlli e verifiche sono già state fatte sul progetto e sui risultati, ...