Tpl | Asstra- Intesa Sp | migliorano performance imprese in 2009-16

Tpl : Asstra - sì concorrenza ma regole uguali per tutte : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Siamo pronti a collaborare su tutto quello che fa crescere le imprese e il servizio di trasporto pubblico, prontissimi ad entrare in campo nel mercato della concorrenza, non ci tiriamo indietro davanti agli obiettivi sfidanti. Però non accettiamo pesi e misure diverse. E non siamo d’accordo con chi vorrebbe mettere sotto tutela le imprese del settore, soprattutto quelle partecipate”. A dirlo è ...