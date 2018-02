Torino | scelte importanti per Mazzarri tra infortuni e rientri | ecco l’11 anti-Udinese

Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino : le scelte di Giampaolo e Mazzarri : Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino – La 23^ giornata di Serie A si aprirà con la sfida di ‘Marassi’ che metterà di fronte Sampdoria e Torino in uno scontro che mette in palio punti preziosi per la corsa all’Europa League. I blucerchiati sono reduci dal blitz sul campo della Roma che ha ulteriormente galvanizzato la squadra di Giampaolo, autrice sin qui di un campionato al di sopra delle aspettative. Di fronte ci sarà ...

Formazioni ufficiali Torino-Benevento : le scelte di Mazzarri e De Zerbi : Formazioni ufficiali Torino-Benevento – Dopo gli anticipi giocati ieri e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le sfide delle 15. Nella gara tra Torino e Benevento ci saranno in palio punti per l’Europa e per la salvezza. I granata dopo l’ennesimo pareggio stagionale con il Sassuolo cercano un successo per non perdere terreno dalla zona Europa League. I campani, invece, dovranno vincere per ...

Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino – Il nuovo Torino di Walter Mazzarri ha messo subito in mostra uno spirito combattivo vincendo nella prima uscita col nuovo tecnico. Adesso però serve riconfermarsi e sul campo del Sassuolo non sarà certo facile. Anche i neroverdi hanno avuto una discreta scossa dal cambio di allenatore con l’arrivo di Iachini in luogo di Bucchi. Vediamo dunque le Formazioni ufficiali rese note dai due allenatori ...

Formazioni ufficiali Torino-Bologna : le scelte di Mazzarri e Donadoni : Formazioni ufficiali Torino-Bologna – Il lunch match della 20^ giornata di Serie A, la prima di ritorno, metterà di fronte Torino e Bologna. Esordio sulla panchina granata per Walter Mazzarri, subentrato giovedì a Sinisa Mihajlovic, esonerato dopo il ko nel derby di Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico toscano proverà a partire con il piede giusto tornando a conquistare i tre punti che mancano dal successo con la Lazio dello scorso ...

Formazioni ufficiali Juventus-Torino : le scelte di Allegri e Mihajlovic : Formazioni ufficiali Juventus-Torino – Il derby della Mole tra Juventus e Torino chiuderà il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà l’Atalanta in semifinale, che nella serata di ieri ha espugnato il San Paolo eliminando il Napoli dalla competizione. Allegri dovrà fare a meno ancora di Buffon, Cuadrado e De Sciglio. A centrocampo torna Pjanic, mentre in attacco fiducia al ritrovato Dybala. scelte ...

Juventus-Torino - sciolti gli ultimi dubbi di formazione : le scelte di Allegri e Mihajlovic : L’attesa per il derby Juventus-Torino sta per finire. Questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia che determinerà la squadra che andrà a giocarsi le semifinali con l’Atalanta. Allegri e Mihajlovic hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. I bianconeri si schiereranno nuovamente con il 4-3-3. In difesa torna Rugani in coppia con Chiellini, mentre Lichtsteiner è favorito su Sturaro per ...

Torino - Mihajlovic : "Derby? Scelte obbligate - ma giocheremo da Toro" : La viglia di Mihajlovic - Intervista alla @TgrPiemonte https://t.co/uGuJURdFbJ #SFT pic.twitter.com/1VjkdQwUOG - Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 2 gennaio 2018 "Vogliamo fare una partita da Toro"...

Formazioni ufficiali Torino-Genoa : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Torino-Genoa – Gara delicatissima per Torino e Genoa. La squadra di mister Mihajlovic non vuole lasciare nulla di intentato in chiave Europa League, anche se la concorrenza è enorme in quella zona della classifica. Il Genoa del tecnico Ballardini invece cerca punti utili per allontanare la zona calda della classifica, quella che vorrebbe dire retrocessione. Di certo il Grifone ha una rosa superiore a molte concorrenti, ...

Formazioni ufficiali Spal-Torino : le scelte di Semplici e Mihajlovic : Formazioni ufficiali Spal-Torino – Il Torino, reduce dall’exploit sul campo della Roma in Coppa Italia, proverà a conquistare una vittoria importante anche in campionato sul campo di una Spal in cerca invece di punti salvezza. L’ultima vittoria della SPAL contro il Torino in Serie A risale al febbraio 1963: da allora cinque successi granata e tre pareggi. Mihajlovic spera di poter contare sui goal di Andrea Belotti che ha ...

Formazioni ufficiali Torino-Napoli : le scelte di Mihajlovic e Sarri : Formazioni ufficiali Torino-Napoli – Lo spezzatino di questa 17^ giornata di Serie A prosegue con il match tra Torino e Napoli. I partenopei vogliono uscire da un periodo non certo positivo in cui sono arrivate le due sconfitte con Juventus e Feyenoord e il pareggio casalingo con la Fiorentina. Allo stadio ‘Grande Torino’, però, non sarà certo facile visto che i granata sono galvanizzati dalla vittoria conquistata a Roma con la ...

Formazioni ufficiali Lazio-Torino : le scelte di Inzaghi e Mihajlovic : Formazioni ufficiali Lazio-Torino – La 16^ giornata di Serie A si concluderà domani con Genoa-Atalanta, posticipata a martedì per l’allerta meteo prevista per questa sera. Alle 21 però andrà in scena il Monday Night tra Lazio e Torino. I biancocelesti vogliono approfittare del fatto che le quattro davanti hanno pareggiato tutte per recuperare due punte a Inter, Napoli, Juventus e Roma. Di contro però ci sarà un Torino desidoroso di ...

Formazioni ufficiali Torino-Atalanta : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Torino-Atalanta – Fiorentina ed Atalanta si affronteranno nell’unica gara odierna del campionato di Serie A. Due squadre che potrebbero offrire un grande spettacolo essendo allenate da tecnici che predicano un calcio offensivo. Ci sarà infatti una sfida nella sfida tra Mihajovic e Gasperini, vediamo dunque le scelte dei due allenatori, in vista dell’incontro delle 20,45. Ci saranno i big dell’incontro ...