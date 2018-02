Toni Pellegrino annuncia a Torino la sua moda estate

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : Battuta col brivido la LetTonia. Italia donne doppia chance olimpica nel curling. Carolina Kostner a Nagoya e Brignone a St. Moritz ai piedi del podio. Pellegrino tra i primi a Davos : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di sabato 9 dicembre degli Sport Invernali. Sarà una giornata piena di eventi e con tanta Italia in gara sui tutti i fronti. L’attesa è febbrile per il preolimpico di curling. La squadra femminile può puntare ad uno dei primi due posti battendo la Lettonia e ad avere così una doppia chance per centrare la qualificazione per Pyeongchang, i maschi giocano una sorta di spareggio con la Danimarca per entrare ...