: RT @MediasetTgcom24: Borsa, Tokyo chiude in rialzo: indice Nikkei guadagna l'1,13% #Borsa - CarloBi85609759 : RT @MediasetTgcom24: Borsa, Tokyo chiude in rialzo: indice Nikkei guadagna l'1,13% #Borsa - muloduro : Borse in calo dopo la nuova frenata di Wall Street - Listini nuovamente deboli dopo la battuta di arresto della Bor… -

Ladiinizia gli scambi nell'ultima seduta della settimana in forte calo, seguendo il nuovo tonfo a Wall Street, con gli investitori che anticipano tassi di interessi in aumento negli Usa per via della pressioni inflative. In apertura di contrattazioni l'indicecede il 3% Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro un livello di 108,50, e anche l'euro perde quota sulla divisa giapponese a 133,10.(Di venerdì 9 febbraio 2018)