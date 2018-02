THE FLASH - Recensione episodio 4x13 True Colors

THE FLASH - "Fuga da Iron Heights". Anticipazioni della puntata 4x13 "True Colors" : Domani andrà in onda la tredicesima puntata della quarta stagione di The FLASH, "True Colors".Il precedente episodio ci ha lasciati a bocca aperta, il direttore di Iron Heights ha capito che Barry (Grant Gustin) è FLASH e lo ha rinchiuso in una cella per metaumani, contattando successivamente Amunet (guest star Katee Sackhoff) per parlare di affari.In questa puntata il direttore ha raggiunto un accordo con Amunet: tutti i metaumani di Iron ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x12 "Honey - I shrunk Team Flash" : Buongiorno amori miei e bentornati all'appuntamento con lo sclero su The FLASH <3La scia di episodi che portano gioie è arrivata addirittura a due episodi di fila! Cosa penso mai successa nella storia della serie! E giustamente, per rimanere coerenti con loro stessi, dopo la settimana prossima andiamo in pausa fino a marzo. Che sia un segno dell'universo che mi dice di studiare e scrivere la tesi invece che passare il mio tempo a vedere ...

THE FLASH - Recensione episodio 4x12 "Honey - I Shrunk Team Flash" : "Ho scoperto chi sei veramente. Tu sei FLASH!"E' un nuovo giorno per il Team FLASH ma senza FLASH, ora è solo Team.Cecile mentre parla con Joe si rende conto di saper leggere nel pensiero, allarmati si rivolgono a Caitlin, che dopo averla visitata la tranquillizza dicendo che non c'è nessuna traccia di materia oscura e che il bambino che ha in grembo non è un metaumano (o per meglio dire, la bambina), i suoi sono solo poteri temporanei dati ...

In THE FLASH 4×12 Cisco e Ralph nuova coppia di eroi - anche in miniatura (video) : Un'altra giornata di straordinaria follia a Central City con The Flash 4x12. La serie con Grant Gustin torna in onda negli Usa ad un passo dall'esordio italiano che, lo ricordiamo, avverrà su Mediaset Premium a inizi febbraio quindi non su Italia1. In America ormai i giochi sono fatti e la quarta serie di The Flash è già giunta all'episodio numero 12 con Barry ancora in prigione ma pronto a donare speranza al suo nuovo amico Big ...

THE FLASH - "Il Team dei Lillipuziani". Anticipazioni della puntata 4x12 "Honey - I Shrunk Team Flash" : Domani andrà in onda la dodicesima puntata della quarta stagione di The FLASH, "Honey, I Shrunk Team FLASH".Nella scorsa puntata abbiamo visto Ralph diventare ufficialmente un nuovo supereroe e Barry affrontare la vita da carcerato.In questa puntata il Team FLASH affronta un nuovo metaumano, questo ha la capacità di rimpicciolire qualsiasi cosa gli capiti a tiro.Purtroppo Cisco (Carlos Valdes) e Ralph (Hartley Sawyer) vengono colpiti ...

THE FLASH - Recensione episodio 4x11 "The Elongated Knight Rises" : Ha la tutina di color rosso scarlatto. Lui è The FLASH.Giorno n.7 ad Iron HeightsBarry assiste ad una partita di guardie e ladri assassini, dove gli assassini sono in vantaggio. Combattuto da quello che sta accadendo, decide di dare ascolto al suo istinto da bravo ragazzo, ed utilizza i suoi poteri per far vincere le guardie.A Central City invece, che è una città dove il crimine non si ferma mai, in una gioielleria un uomo tiene in ostaggio ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x11 "The Elongated Knight Rises" : Buongiorno miei adorati velocisti! Ho dovuto accendere un cero a tutti i santi del calendario per riuscire a vedere questo episodio, ma sapete che vi dico? Ne è assolutamente valsa la pena!FINALMENTE. Finalmente siamo tornati al The FLASH che amo e che mi mancava terribilmente. Ho avuto talmente tante gioie in quest'episodio che temo per tutto il resto della stagione. Ma ci dispereremo a tempo debito.Partiamo da Dibney e la sua storyline - che ...

THE FLASH 4 impantanata in prigione solo per lanciare l’uomo elastico? Il nuovo episodio divide : The Flash 4 rimane impantanata proprio come il suo protagonista e questo divide il pubblico della serie. Se già la scorsa settimana non tutti sono rimasti contenti da un processo lampo che ha visto Barry finire subito in prigione in soli 45 minuti, adesso tutti si chiedono quale sia lo scopo di tenere il velocista dietro le sbarre mentre al di fuori succede di tutto, è davvero solo un modo per lanciare definitivamente l'uomo elastico? Ralph ...

THE FLASH - "Una nuova tutina per Ralph". Anticipazioni della puntata 4x11 "The Elongated Knight Rises" : Martedì andrà in onda la undicesima puntata della quarta stagione di The FLASH, "The Elongated Knight Rises".Nella scorsa puntata Barry (Grant Gustin) è stato aggiudicato colpevole per l'omicidio di Clifford DeVoe (guest star Neil Sandilands).In questa puntata Barry farà i conti con i detenuti di Iron Heights, che lo prenderanno di mira poiché ex poliziotto. Nonostante gli episodi di bullismo nei suoi confronti, il ragazzo non utilizzerà i ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x10 "The trial of The Flash" : Ciao miei piccoli raggi di sole! Siete sopravvissuti alla pausa natalizia? O meglio: siete sopravvissuti bene alla pausa natalizia?Io sto avendo qualche problema, a essere sincera. Come si fa a tenere una rubrica ironica su una serie che è l'ansia dall'inizio alla fine?Cioè raga seriamente. Invece che "Receironica" dovrei chiamarla "Receincazzata" perché qua di divertente non c'è proprio niente. Ma sapete che vi dico? Troveremo il lato ...

THE FLASH - Recensione episodio 4x10 "The Trial of The Flash" : Mi chiamo Bartholomew Henry Allen, ma tu puoi chiamarmi semplicemente il Velocista Scarlatto The FLASH.Benvenuti alla fiera delle non gioie di Barry Allen, che ritorna con le sue nuove puntate dopo le vacanze natalizie. Una pausa di ben 6 settimane, una suspance che non ha messo l'ansia... di più! Avevamo lasciato il povero ragazzo in casa sua, mentre ritrovava il cadavere di DeVoe sotto l'albero di Natale. Ma che bel regalino! ...

THE FLASH 4 riparte dalla condanna a Barry e gli onori al velocista scarlatto nel decimo episodio (video) : L'astinenza da eroi è finita, almeno negli Usa, dove The Flash 4 e Black Lightning hanno aperto le danze dando il via alla seconda parte di stagione telefilmica americana. Le vacanze di Natale sono ormai un lontano ricordo ma non il midseason finale che ha portato Barry dritti dritto nella trappola di DeVoe con le mani insanguinare accanto al cadavere del suo "nemico" proprio nel momento in cui la polizia ha fatto irruzione nel suo vecchio ...

Da Arrow 6 a THE FLASH 4 - Supernatural 11 e la nuova The Sinner : tutte le serie in arrivo a Febbraio su Mediaset Premium : Sarà un Febbraio intenso e ricco di appuntamenti per gli abbonati di Mediaset Premium che già a cominciare dalla prima settimana del prossimo mese avranno a che fare con Arrow 6 e The Flash 4 per poi continuare con Supernatural 11 e la nuova The Sinner. Sono questi alcuni dei titoli che saranno a disposizione degli abbonati Premium ma, soprattutto, dei fruitori del canale Stories, ma cosa vedremo il mese prossimo? Alle serie attualmente in ...