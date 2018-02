Terrorismo islamico | colombiana può essere espulsa

Terrorismo islamico - lunedì al via il processo 'blindato' ad Abdeslam : BRUXELLES - Uno dei principali sospettati degli attentati di matrice islamica che colpirono il Nord Europa nel 2015-2016 comparirà pubblicamente lunedì per la prima volta. Il cittadino belga Salah ...

Rischio Terrorismo islamico : 500 telecamere e zona rossa al Festival di Sanremo : Il dispositivo di controllo del territorio e delle aree interessate dagli spettacoli sarà svolto sull'esperienza degli anni passati ma adeguato 'alle nuove esigenze di safety e security che la ...

Arrestato a Foggia un algerino condannato per Terrorismo islamico : L'uomo è stato condannato in via definitiva a quattro anni, nove mesi e 21 giorni di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Secondo l'accusa, avrebbe fatto parte di una rete che forniva sostegno logistico a formazioni terroristiche algerine

Donald Trump - Theresa May insiste : “Ha sbagliato condividere Britain First”. Lui : “Si occupi del Terrorismo islamico” : La Gran Bretagna combatte il terrorismo “da qualunque parte venga” e Donald Trump “ha sbagliato”. Theresa May insiste nel definire un errore i retweet dei video di Britain First da parte del presidente Stati Uniti. E nel frattempo l’ambasciatore britannico negli Stati Uniti compie un passo formale per esprimere agli Usa “la preoccupazione” del governo. Mentre l’inquilino della Casa Bianca si è ...