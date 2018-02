Terremoto Amatrice - SINDACO PIROZZI INDAGATO/ Accusa di omicidio colposo : “atto a ridosso delle Elezioni” : AMATRICE, il SINDACO Sergio PIROZZI INDAGATO per omicidio colposo per crollo di una palazzina durante il TERREMOTO del 2016: candidato alla Regione Lazio, "a ridosso delle Elezioni, caso?"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Terremoto ad Amatrice : indagato il sindaco per omicidio colposo : Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è stato attualmente indagato per omicidio colposo perchè reputato colpevole di non aver eseguito dei lavori a nome del Comune proprio sulla palazzina che crollò a seguito del tragico Terremoto del 2016: sotto la palazzina morirono sette persone. Morirono sette persone Tutti ricorderanno quel giorno, il 24 agosto del 2016, quando il Terremoto colpì nella notte la zona di Amatrice in maniera violenta; le ...

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Rieti - sisma M 1.7 ad Amatrice (ore 8 : 30 - 6 febbraio 2018) : TERREMOTO OGGI, 6 febbraio 2018: un sisma di magnitudo 1.7 sulla scala Richter si è verificato in provincia di Rieti. Lieve scossa anche in provincia di Catania (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 08:33:00 GMT)

Centro Italia : scossa di Terremoto moderata ad Amatrice - tremori tra Ascoli - Teramo - L'Aquila : scossa ben avvertita sull'Appennino centrale. EpiCentro ad Amatrice, tremori sin verso L'Aquila e Terni. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 4 febbraio 2018,...

