Stephanie Forrester torna a Beautiful? Anticipazioni americane sorprendenti

gossippiu

: CLAUDIO BAGLIONI= STEPHANIE FORRESTER ON STEROIDS. - FABIOGAUDIO : CLAUDIO BAGLIONI= STEPHANIE FORRESTER ON STEROIDS. - dani_lettrice : RT @stazzitta: Ma sono tutti biondo platino come Stephanie Forrester? #sanremo2018 @sanremoesanremo - supersaret : RT @stazzitta: Ma sono tutti biondo platino come Stephanie Forrester? #sanremo2018 @sanremoesanremo -

(Di venerdì 9 febbraio 2018)tornerà a? Leannunciano un clamoroso ritorno nella soap opera, ma stavolta non ci sarà alcun personaggio che risorge. Certo, non sarebbe una novità e il pubblico più longevo sa bene che in passato diverse volte un personaggio che aveva perso la vita, o così sembrava, è inveceto in scena. Un esempio che ci viene subito in mente è Taylor, che più volte è stata fattare in vita fino a quando gli sceneggiatori hanno deciso di allontanare il personaggio, ma tenendola viva, evitando ulteriori colpi di scena in futuro.non tornerà in vita, ma tornerà a: sui nostri teleschermi tutto questo succederà fra mesi e mesi, ma nelle tramesta succedendo in questi giorni di febbraio 2018. Niente paura, comunque, perché vi spiegheremo tutto nei minimi dettagli. Già nei giorni scorsi, gli spoiler annunciavano il ...