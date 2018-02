Speranze per Teddy e Owen in Grey’s Anatomy 14? Anticipazioni da Kevin McKidd sul futuro

Skeleton - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : Si annuncia una edizione dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 quanto mai emozionante e ad altissimi livelli per quanto riguarda lo Skeleton. Non ci sono sicuri vincitori, nè tra le donne, nè tra gli uomini, e la competizione sarà decisa letteralmente dai dettagli. Anche se le medaglie non sono ancora assegnate, tra gli uomini, tuttavia, il grande favorito è il padrone di casa, e fresco vincitore della Coppa del Mondo, Yun Sungbin, La sua ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang sono ormai vicinissime al loro inizio. Tra gli sport più attesi dai padroni di casa c’è sicuramente lo Short track. Previsto il solito grande spettacolo nell’ovale ghiacciato. Andiamo a vedere i favoriti, gli outsider e le speranze azzurre per ogni gara. UOMINI 500m: il grande favorito è il cinese Wu Dajing, che si presenta a PyeongChang dopo le due vittorie consecutive in Coppa del Mondo a ...

Snowbaord - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : Sempre più vicini i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018: andiamo a scoprire tutti i favoriti e i pretendenti alle medaglie per quanto riguarda le tantissime gare che riguardano lo snowboard, con le Possibili speranze italiane. Slopestyle Il leader di Coppa del Mondo (e vincitore della passata sfera di cristallo) è un Millenial: lo statunitense Redmond Gerard, spettacolare nella prova di casa di Snowmass e pronto a ripetersi anche alle ...

Olimpiadi invernali 2018 - la spedizione azzurra è rosa : da Goggia a Fontana - le Speranze di medaglia sono al femminile : La grazia di Carolina Kostner, la grinta di Sofia Goggia e Michela Moioli, l’esperienza della nostra portabandiera Arianna Fontana. Le speranze azzurre alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang hanno volti femminili e sono pronte a prendersi la scena dal 9 al 25 febbraio in Corea del Sud. Gli uomini sono avvisati: per stare al passo delle compagne dovranno fare miracoli. D’altronde gli obiettivi sono ambiziosi: tornare a conquistare almeno 10 ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : Tra i tanti sport che vedremo protagonisti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ci sarà anche il Curling, che per la sesta volta partecipa ufficialmente alla rassegna a cinque cerchi. La grande novità di questa edizione è l’introduzione del doppio misto, che porta così a nove il numero di medaglie complessive che verranno assegnate. Andiamo quindi ad analizzare per ciascuna gara tutti i favoriti, gli outsider e le speranze di medaglia ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : Lo sci Freestyle metterà in palio ben dieci titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: 30 medaglie sul piatto in uno degli sport più giovani inseriti nel programma a cinque cerchi. Cinque specialità, replicate per uomini e donne, che ci faranno divertire nel corso delle due settimane di gara sulle nevi della Corea del Sud. L’Italia si presenterà con soltanto quatto atleti nello ski cross (2 per sesso): Stefan Thanei e Siegmar ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : Sabato, con la sprint femminile, si aprirà il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tanti, sia in campo femminile che in campo maschile, i pretendenti alle medaglie. Andiamo a vedere chi sono gli atleti più attesi in vista dei Giochi in Corea del Sud, con tutti i favoriti e gli outsider per le medaglie divisi tra uomini, donne e successivamente le staffette. UOMINI Inutile girarci attorno. A PyeongChang ci ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : La Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang assegnerà complessivamente nove medaglie, con due Gundersen, il 14 e 20 febbraio, e una gara a squadre che chiuderà il programma il 22 febbraio. Andiamo quindi ad analizzare per ciascuna gara tutti i favoriti, gli outsider e le speranze di medaglia degli azzurri. Gundersen dal trampolino normale Partiamo dal campione in carica Eric Frenzel, che ha dominato il quadriennio olimpico ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : Lo sci alpino sarà uno degli sport di punta alle Olimpiadi Invernali di PyoengChang 2018. Le gare inizieranno domenica 11 febbraio, due giorni dopo la cerimonia inaugurale, e proseguiranno per due lunghissime settimane, ricche di competizione, spettacolo ed adrenalina, fino a sabato 24 gennaio, quando il programma sarà chiuso dal team event, che per la prima volta assegnerà una medaglia olimpica. Andiamo quindi a vedere, gara per gara, chi sono ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : Come già accaduto quattro anni fa a Sochi, il Pattinaggio di figura assegnerà cinque titoli ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, visto il team event si è oramai aggiunto alle quattro discipline tradizionali (maschile, femminile, coppie d’artistico e danza). Andiamo a passare in rassegna tutti i favoriti per le medaglie in ciascuna specialità. MASCHILE Campione olimpico e mondiale in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu è reduce da un ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e Speranze italiane : Sabato 10 febbraio saranno assegnate le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra queste, anche quella riguardante la gara maschile da trampolino normale di Salto con gli sci. Andiamo a vedere, gara per gara, chi sono i favoriti per la conquista delle medaglie in palio nelle competizioni che si disputeranno nel comprensorio di Alpensia, in Corea del Sud. HS 109 UOMINI Sarà la prima gara, fondamentale per rompere il ...