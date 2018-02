Speed Skating | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Francesca Lollobrigida rompe il

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 10 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Al via i Giochi Olimpici anche per quanto concerne lo Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga apre la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 3000 metri femminili. Tra le 24 atlete qualificate per la gara c’è anche la nostra Francesca Lollobrigida, unica rappresentante del nostro Paese. Lollobrigida, quarta agli Europei di Kolomna ad inizio gennaio su questa distanza, è 15a in classifica di Coppa del Mondo, con 72 punti: ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la carica di Davide Ghiotto ed il sogno dei 10000 metri : I Giochi Olimpici di PyeongChang hanno avuto finalmente inizio e le ambizioni dell’Italia nello Speed skating non mancano di certo. La squadra di Maurizio Marchetto può contare su diversi talenti, potendo affrontare i forti avversari con grande determinazione. Tra gli atleti osservati speciali c’è Davide Ghiotto, di Altavilla Vicentina, specialista dei 10000 metri. Reduce dai trionfi delle Universiadi di Almaty con due ori nei 5000 e ...

Speed Skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Miho Takagi contro Martina Sablikova ed Ireen Wust. Francesca Lollobrigida scalda i motori : Sabato 10 febbraio l’Oval di Gangnueung darà inizio alle danze per quanto concerne lo Speed skating nella rassegna a Cinque Cerchi di PyeongChang (Corea del Sud). La prima gara in programma sarà la finale dei 3000 metri femminili ed apprestiamoci a vivere una grande battaglia sul ghiaccio coreano. Il roster delle favorite è piuttosto ampio ed è aperto a diversi risultati. La giapponese Miho Takagi, vittoriosa a Calgary (Canada) in Coppa ...

Speed Skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la prova del nove per Andrea Giovannini e Nicola Tumolero : Ormai ci siamo, Da domani fino al 25 febbraio prenderanno il via i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia dello Speed skating punta a farsi valere sul ghiaccio coreano. I brillanti risultati ottenuti nella rassegna europea di Kolomna (Russia), oltre che ai riscontri in Coppa del Mondo, fanno ben sperare in vista dell’appuntamento clou della stagione sull’Oval di Gangneung. Sarà la prova del nove per due dei nostri alfieri ...

Speed Skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Francesca Lollobrigida : “Voglio realizzare il mio sogno. La mass start è una gara imprevedibile” : Francesca Lollobrigida è tra le punte della squadra italiana nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (Corea del Sud). L’azzurra, campionessa d’Europa in carica nella mass start, scenderà in pista non solo per la “sua” gara il 24 febbraio al Gangneung Oval ma anche nei 1500 e 3000 metri per dare il massimo e prepararsi al 100% nella propria specialità. “Grazie al ghiaccio e a questa nuova ...

Speed Skating - Francesca Lollobrigida senza paura. Può giocarsela con chiunque : Pochi giorni e ci siamo. L’Oval di Gangneung sarà presto teatro delle sfide tra gli atleti più veloci dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud). L’Italia si presenta ai nastri di partenza della rassegna a Cinque Cerchi con tante aspettative, forte degli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo e negli Europei di Kolomna (Russia). In particolare, nel roster tricolore, l’osservata speciale è ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Ecco l’elenco ufficiale completo di tutti gli iscritti alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 per quanto riguarda lo Speed skating. Gli atleti saranno 184 in totale, ivi compresi quelli gli “Atleti Olimpici della Russia”: 102 uomini ed 82 donne, tenendo conto anche egli skater coinvolti nella prova ad inseguimento a squadre. La pattuglia italiana sarà composta da 9 unità (6 uomini e 3 donne): Riccardo Bugari, Davide Ghiotto, Andrea ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Dal 9 al 25 febbraio il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) avrà finalmente inizio. Una rassegna attesissima che avrà nello Speed skating una delle specialità più spettacolari. Tante le attese circa le prestazioni cui assisteremo lungo l’anello di ghiaccio sudcoreano del Gangneung Oval. La nazionale azzurra vorrà far sognare e le frecce non mancano sia nelle distanze lunghe che nella mass start. ...

Speed Skating - Andrea Giovannini : “Le Olimpiadi sono il mio sogno. Giocherò al meglio le mie carte” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il conto alla rovescia sta per terminare e l’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) è sempre più vicino. Nel rapido scorrere dei giorni, le attese crescono in casa italiana per ciò che potranno fare i nostri atleti. In particolare, nella compagine dello Speed skating sono tante le possibilità per far bene, essendoci un gruppo che in questa stagione sembra aver compiuto un salto di qualità. Tra ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X. Francesca Lollobrigida la punta di diamante : Dal 9 al 25 febbraio prenderanno il via i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia dello Speed skating punta a farsi valere sul ghiaccio coreano. I brillanti risultati ottenuti nella rassegna europea di Kolomna (Russia), oltre che ai riscontri in Coppa del Mondo, fanno ben sperare in vista dell’appuntamento clou della stagione. Una squadra composta da nove atleti: 6 uomini e 3 donne. CONVOCATI Speed skating ALLE Olimpiadi ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - è il momento della verità! Dimostrare di essere davvero nell’elite planetaria : Ormai ci siamo. Manca sempre meno all’inizio delle gare, sull’ovale di Gangneung (Corea del Sud), dello Speed skating valide per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La lunga attesa sta per finire e l’Italia di Maurizio Marchetto sta affinando le proprie armi. Una compagine in grande crescita quella del Bel Paese, in evidenza nelle tappe di Coppa del Mondo e negli Europei di Kolomna (Russia) di circa un mese fa. Ora, ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Bettrone correrà anche i 1500 in Corea del Sud : Era la prima delle riserve, ora invece è tra le iscritte alla competizione olimpica: Francesca Bettrone, per effetto della rinuncia della quota da parte di un’altra Nazione, entra a far parte del novero delle atlete che si daranno battaglia per le medaglie sui 1500 metri femminili nello Speed skating sul ghiaccio di PyeongChang. Per Bettrone, dunque, sull’anello sudCoreano si profila un triplice impegno: l’atleta azzurra si era ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Dal 9 al 25 febbraio il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) avrà finalmente inizio. Una rassegna attesissima che avrà nello Speed skating una delle specialità più spettacolari. Tante le attese circa le prestazioni cui assisteremo lungo l’anello di ghiaccio sudcoreano del Gangneung Oval. La nazionale azzurra vorrà far sognare e le frecce non mancano sia nelle distanze lunghe che nella mass start. ...

